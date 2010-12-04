گنجینه فرهنگسرای نیاوران برای اولین بار به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از گنجینه فرهنگسرای نیاوران شامل 24 تابلو نقاشی برای اولین بار به نمایش گذاشته شد. این تابلوها که در میان آنها نام نقاشانی همچون رضا بانگیز، کاظم چلیپا، علی ترقی‌جاه، شهلا آمرین، مرتضی گودرزی، منیژه صحی و مرتضی حیدری دیده می‌شود، در هفته فرهنگی ایران در امارات به نمایش گذاشته شده‌اند.

همچنین تابلوهایی از هنرمندان دیگر مانند مهتا معینی، ژیلا کامیاب، مانیسا کازرونی، محمود سمندریان، مریم فریدونی، فریماه تابع، حبیب توحیدی، سیدعلی سیدانی، شهلا آرمین، مژگان حسینی، علی ذاکری، شهناز زهتاب، علیرضا غفاری و بهروز موسوی امین وجود دارد.

در کنار این نمایشگاه تابلوهای نقاشی قهوه خانه‌ای متعلق به اساتید این رشته همچون احمد بلوکی‌فر، حسن اسماعیل‌زاده، علی اکبر لرنی که به گنجینه فرهنگسرای نیاوران اختصاص دارند، به نمایش درآمده است.

در طول برگزاری این نمایشگاه کارگاه هنرهای تجسمی با حضور حسن محمدی در رشته تذهیب، احمد مازادی در رشته خوشنویسی و روح‌الله جهان‌بین در رشته نگارگری برگزار می‌شود.

هفته فرهنگی ایران در امارات به همت بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران از نهم تا 14 آذر در باشگاه فرهگی ایرانیان واقع در دبی درحال برگزاری است.



