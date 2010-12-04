پیام مهم نشست اندیشه‌های راهبردی

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر با اشاره با نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی در جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه شب با تدبیر و درایت مقام معظم رهبری و حضور ده‌ها نفر از اندیشمندان، استادان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی برگزار شد، گفت: به نظر من، ابتکار تشکیل چنین جلساتی پیام مهمی دارد که قطعا کشور را در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک خواهد کرد.

وی عدم استفاده مناسب از امکانات و ذخایر مختلفی که کشور دارد را یکی از مشکلات موجود دانست و افزود: منظورم از ذخایر هر نوع دارایی ارزشمند چون ذخایر سرمایه ای، انسانی ، دانشی ، تجربه و ... است، که ما را در رسیدن به اهداف پیشرفت کمک می کند.

به گفته دانش جعفری ، مهمترین ذخایری که هم اکنون بشر با آن مواجه است، ذخایر مربوط به انسان ( تجربی- دانشی ) است.

راه دسترسی به ذخایر کشور باز شد

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از بیان گفته‌های خود این طور نتیجه گیری کرد که پیام برگزاری نشست‌های چون نشست اندیشه‌های راهبردی این است که راه دسترسی کشور به این نوع ذخایر باز می‌شود؛ یعنی ما از آن چیزی که داریم، در یک فضای مناسب، به نحوه مطلوب استفاده و با همفکری و همکاری آحاد مختلف، برای دستیابی کشور به اهداف مورد نظر تلاش کنیم.

نخستین نشست ارزشمند بود

وی برگزاری نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی را ارزشمند توصیف کرد و در عین حال گفت: باید سعی کنیم همه کسانی که می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند - فارغ از جناح بندیهای سیاسی و نوع طرز فکر- در جهت رسیدن به اهداف پیشرفت و با هدایت عالیه مقام معظم رهبری از نظرات آنان استفاده کنیم.

واژه پیشرفت به جای توسعه

دانش جعفری درباره جایگزینی واژه "پیشرفت" به جای توسعه که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، گفت: این احتیاط بسیار لازم و ضروری است که مقام معظم رهبری مدنظر قرار داده اند.

وی با اشاره به جامعه مدنی اسلامی، توضیح داد: در گذشته به کارگیرندگان این عبارت هر قدر توضیح می‌دادند که منظور ما از جامعه مدنی، جامعه مدنی اسلامی است؛ اما کشورهای غربی کماکان همان برداشت را از جامعه مدنی ایران داشتند که در غرب وجود دارد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای واژه توسعه نیز چنین بحثی می‌تواند مطرح باشد؛ از آن جهت که الزاماتی وجود داشته باشد تا به طور کلی با اهداف مورد نظر جامعه اسلامی متفاوت باشد.

دانش جعفری تصریح کرد: در نگاه کشورهای غربی در بحث توسعه، انسان محور نیست اما از دیدگاه اسلامی ، به همه ابعاد پیشرفت از جمله پیشرفت معنوی مدنظر است.

وی توضیح داد: جامعه اسلامی پیشرفت را در غالبی می‌بیند که تنها به زندگی در دنیا محدود نمی‌شود بلکه دنیای دیگری نیز وجود دارد؛ بدین ترتیب منظور از پیشرفت و تعالی با مفهوم توسعه امروزی که کشورهای غربی مدعی آن هستند و انسان را محدود به زندگی در همین دنیا می‌دانند، متفاوت است. برهمین اساس، به کارگیری واژه پیشرفت احتیاط بسیار خوبی است که مقام معظم رهبری مدنظر قرار داده‌‌اند.

ستاد ویژه نباید مجری باشد

خبرنگار مهر پرسید که رهبر معظم انقلاب در این نشست خواستار تشکیل مرکز یا ستادی برای طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت شده اند؟ که دانش جعفری در پاسخ به این پرسش افزود: شروع این کار با مدیریت دفتر مقام معظم رهبری کار خوبی و سنجیده‌ای بود، ضمن اینکه ادامه کار به دلیل گستردگی و سازماندهی آن، باید به نحو دیگری دنبال شود تا دسترسی به اهداف مورد نظر را آسان تر کند.

وی تاکید کرد: این ستاد باید هماهنگ کننده کلیه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، حوزه های علمیه، دانشگاه‌ها و ... باشد نه مجری. به عبارت دیگر، این ستاد با تقسیم کار بین مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و ...؛ می تواند ما را در رسیدن به اهداف پیشرفت و تعالی کمک کند.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی انجام صدها پروژه تحقیقاتی برای طرحی "الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت" را ضروری دانست و گفت: در نهایت کارهای پژوهشی باید با همفکری و کار جمعی که مورد توافق است، به شکل مناسب با یکدیگر تلفیق شوند.

بهترین مراکز پژوهشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه عنوان کرد: بهترین مراکز پژوهشی، مراکز علمی کشور از جمله دانشگاه‌ها و حوزه های علمیه هستند و باید آنها را حساس کرد و در این مسیر قرار داد. البته منابع مالی لازم نیز در این باره باید در اختیار این مراکز قرار گیرد تا از تمام توان علمی برای طراحی "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" استفاده شود.

دانش جعفری الگوی را مناسب دانست که نه تنها جامعه نخبگان و تمامی کسانی که در این سطح قرار دارند، را مورد توجه قرار می دهد بلکه به آحاد مردم نیز توجه داشته باشد، زیرا اگر الگوی طراحی شده بهترین باشد اما مردم در نگرشی که دارند، راه دیگری را انتخاب کنند، قطعا اهداف این نوع الگو محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: الگو باید طوری طراحی شود که هم مردم، هم بنگاه‌ها و هم دولت در جهت تحقق اهداف آن الگو تلاش کنند.