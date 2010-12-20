نزاع و تغییر قدرت در عربستان حتمی است/ شبهه در بهبود حال ملک عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، پادشاه عربستان "کمال هلباوی" از مرکز مطالعه تروریسم شنبه در گفتگو با پرس تی ‌وی گفت: "این امکان وجود دارد که کودتایی رخ دهد و چیزی نمی‌بینم که مانع از وقوع این اتفاق شود."

این تحلیلگر سیاسی در ادامه افزود: "در گذشته، هم در قطر و هم در عمان، پسران پادشاه‌ها مسند قدرت را از پدران خود ‌ربودند و من فکر می‌کنم در دربار آل سعود هم شکاف بین اعضای خاندان سلطنتی حکمفرما است."



بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پادشاه عربستان اول آذر برای درمان و جراحی دیسک کمر به بیمارستانی در نیویورک منتقل شد.



وزیر بهداشت عربستان سعودی پس از انجام عمل جراحی کمر ملک عبدالله، حال پادشاه عربستان را "رضایت ‌بخش" توصیف کرده بود.



ملک عبدالله بعدازظهر روز جمعه (12 آذر) برای تکمیل عمل جراحی قبلی و نیز ترمیم چند مهره از ستون فقرات بار دیگر تحت عمل جراحی قرار گرفت که به گفته جراحان آمریکایی این عمل آسان و بی‌دردسر بود.



کمال هلباوی گفت: "با توجه به کهولت سن و بیماری پادشاه عربستان، در مورد بهبود حال وی شک و شبهه وجود دارد."



وی با بیان این که در دهه‌های اخیر میان خاندان سلطنتی عربستان اختلاف و تنش وجود داشته است، افزود: به نظر من عربستان با بحران سیاسی و مذهبی مواجه شده است.



بیماری ملک عبدالله، پادشاه 86 ساله عربستان گمانه ‌زنی‌ها بر سر جانشینی وی را افزایش داده است. این در حالی است که پادشاه بیمار عربستان از ماه ژوئن 2010 میلادی، فعالیت‌های سیاسی خود را محدود کرده است.



بسیاری از تحلیلگران می‌گویند، با توجه به کهولت سن جانشینان احتمالی پادشاه عربستان، دستیابی به قدرت در این کشور با نزاع جدی همراه خواهد بود.