شکاف بین منابع و مصارف بانکی گلستان زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساسان علی نژاد عصر چهارشنبه در همایش نقش بانک کشاورزی در توسعه گلستان افزود: مصارف سیستم بانکهای استان 42 هزار میلیارد ریال است درحالیکه میزان منابع آنها 23 هزار میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: بانکهای استان به منابع مالی زیادی نیاز دارند و برای تامین این منابع باید نیازسنجی و حمایت شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد خط اعتباری از جمله راههای تامین منابع بانکی است و در این حوزه، فروش اوراق مشارکت و طرح های شاخص کشاورزی می تواند موثر باشد.

به گفته علی نژاد، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از دیگر راههای برای جذب منابع است و گلستان در این حوزه ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری دارد.

رئیس بانک کشاورزی گلستان یادآورشد: بانک کشاورزی در جذب سرمایه گذاران نقش موثری دارد و توسعه خوشه های کشاورزی از طریق انتخاب روستاهای نزدیک به شهر موجب کاهش نرخ بیکاری می شود.