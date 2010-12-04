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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

شکاف بین منابع و مصارف بانکی گلستان زیاد است

شکاف بین منابع و مصارف بانکی گلستان زیاد است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان گفت: شکاف بین منابع و مصارف بانکهای استان زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساسان علی نژاد عصر چهارشنبه در همایش نقش بانک کشاورزی در توسعه گلستان افزود: مصارف سیستم بانکهای استان 42 هزار میلیارد ریال است درحالیکه میزان منابع آنها 23 هزار میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: بانکهای استان به منابع مالی زیادی نیاز دارند و برای تامین این منابع باید نیازسنجی و حمایت شود.
 
وی خاطرنشان کرد: ایجاد خط اعتباری از جمله راههای تامین منابع بانکی است و در این حوزه، فروش اوراق مشارکت و طرح های شاخص کشاورزی می تواند موثر باشد.
 
به گفته علی نژاد، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از دیگر راههای برای جذب منابع است و گلستان در این حوزه ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری دارد.
 
رئیس بانک کشاورزی گلستان یادآورشد: بانک کشاورزی در جذب سرمایه گذاران نقش موثری دارد و توسعه خوشه های کشاورزی از طریق انتخاب روستاهای نزدیک به شهر موجب کاهش نرخ بیکاری می شود.
 
وی عنوان کرد: تولید محصولات ارگانیک و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی از جمله روشهایی است که می تواند موجب رونق بخش کشاورزی شود.

 

 

کد مطلب 1203265

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