آتش همچنان دامنگیر جنگلهای بکر شمال/ اطفای حریق سخت تر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مدت براثر بروز آتش سوزی بیش از 50 نقطه جنگلی گلستان دچار آتش سوزی شد که بسیاری از این مناطق در این مدت مهار شده است.

شرایط جوی، خشکی جنگل، فصل برگ ریزان، صعب العبور بودن مناطق جنگلی، ورزش باد از جمله دلایلی است که مهار آتش را در برخی مناطق دچار حریق گلستان سخت کرده است.



در دوسری آتش سوزیهای جنگل گلستان، عرصه های جنگلی مناطق علی آبادکتول، رامیان و گرگان، مناطق جنگلی افراتخته، قلعه ماران و خاک پیرزن و .. دچار آتش سوزی شد.

شرایط جوی منطقه موجب شده که در روزهای اخیر به رغم مهار آتش در برخی مناطق دوباره شاهد شعله ور شدن آتش در آن منطقه باشیم.

بیش از هزار نیروی مردمی، بسیج، سپاه، هلال احمر، منابع طبیعی، محیطی زیست، ستاد مدیریت بحران و روستاییان به همراه ادوات و تجهیزات لازم برای اطفای حریق جنگل های گلستان فعالیت دارند.

علاوه بر این هفت دستگاه بالگرد نیز برای مهار آتش در منطقه مستقر هستند که از چهار دستگاه برای مهار و سه دستگاه برای انتقال نیرو به مناطق صعب العبور بکار گیری می شود.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران گلستان گفت: آتش در پارک ملی گلستان کاملا تحت کنترل در آمده و 350 نیرو سرگرم فعالیت در رابطه با اطفای آتش هستند.

رسول حسام در خصوص منطقه علی آباد کتول گفت: دو نقطه از جنگهای این منطقه اطفاء صورت گرفته و در روستای میان رستاق آتش تحت کنترل است اما شرایط صعب العبور بودن منطقه باعث شده تا مهار اتش در یک نقطه دیگر در روستای ماهیان سخت باشد.



وی در خصوص منطقه جعفر آباد گرگان نیز گفت: متاسفانه آتش در این منطقه تحت کنترل نیست و تنها راه مهار آتش بصورت هوایی است که هم اکنون چهار فروند بالگرد مشغول فعالیت هستند.



حسام در خصوص مناطق آتش سوزی در رامیان و مینودشت گفت: اطفاء در این مناطق بصورت کامل انجام شده است.



وی از مسافران خواست بدلیل هوای گرم و خشک بودن برگها و درختان و بمنظور جلوگیری از بروز آتش سوزی در استراحتگاههای جنگلی به هیچ وجه اقدام به روشن کردن آتش نکنند.



وی یادآورشد: با توجه شرایط جوی تا زمانیکه شاهد بارندگی در منطقه نباشیم، احتمال بروز آتش سوزیهای ادامه دارد.



درخت سوزی نداریم

استاندار گلستان نیز گفت: آتش سوزی های رخ داده در دو هفته گذشته در سطح بوده و ما شاهد برگ سوزی هستیم.

جواد قناعت بیان داشت: دود ناشی از سوختن برگها به رنگ سفید بوده که این نشان می دهد که درصد درخت سوزی بسیار قلیل است.

وی اظهار داشت: مناطق دچار حریق شده جنگلهای استان تحت مدیریت هستند و نیروهای امدادی مشغول فعالیت در این عرصه ها هستند.



قناعت بیان داشت: مهمترین علل آتش سوزی، خشکسالی در دو سال گذشته و عدم بارندگی در 35 روزگذشته تفاوت خیلی زیاد درصد رطوبت که در برخی مناطق در روز 10 درصد در شب 89 درصد بوده است.



وی از دیگر دلایل بروز آتش سوزی را میزان بارش استان اعلام کرد و گفت: میزان بارش در دو ماه اخیر 35 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد و نسبت به سالهای گذشته 65 درصد کاهش را نشان می دهد.

استاندارگلستان هماهنگی، همدلی و وحدت فرماندهی، یکپارچگی دستگاههای اجرایی ذیربط نیروهای مردمی، منابع طبیعی، لشکر 30 پیاده گرگان، نیروی انتظامی، سپاه ، بسیج ،مدیریت بحران، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی ، هلال احمر و آبفار و آبفا را از جمله عوامل موثر در کنترل واطفاء حریق دانست.

