به گزارش مهر از امپایر آنلاین پس از آنکه دیوید جی آرنولد آهنگساز سینما چند روز پیش گفته بود که مندز کارگردانی بیست و سومین فیلم از مجموعه جیمز باند را بر عهده می گیرد ، اکنون کیت وینسلت بازیگر سینما و همسر سابق مندز نیز بر این نکته صحه گذاشت.



وینسلت در این باره به امپایر آنلاین گفت که مندز اوایل سال آینده میلادی به انگلستان سفر می کند تا مقدمات ساخت فیلم جدید از مجموعه جیمز باند را فراهم سازد.فیلمبرداری هم اواخر تابستان آینده در انگلستان آغاز می‌شود.



همزمان با طی مراحل پیش تولید فیلم بیست و سوم از مجموعه جیمز باند ، سم مندز در اواخر بهار کارگردانی نمایش "ریچارد سوم" از آثار کلاسیک شکسپیر را در تئاتر اولد ویک لندن بر عهده می گیرد.کوین اسپیسی بازیگر سینما و تئاتر در این نسخه نمایشی نقش ریچارد سوم را بر عهده می گیرد.



در حالی که هنوز مرحله انتخاب بازیگر فیلم جیمز باند آغاز نشده از سایمون راسل بیل که از دوستان صمیمی مندز نیز هست به عنوان بازیگر قطعی نقش منفی فیلم نام برده می شود.



فیلمبرداری فیلم در استودیوهای مشهور پاین وود لندن انجام می شود و استودیوی مترو گلدوین مه‌یر که تولید پروژه را در اختیار دارد برنامه ریزی‌ها را برای اکران فیلم در زمستان 2012 صورت داده است.