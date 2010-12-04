اعلام جزئیات دسترسی سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی صابری گفت در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو ( قانون مصطلح به حذف کنکور ) و اعمال سوابق تحصیلی و بر اساس پیگیری و هماهنگی به عمل آمده از سوی این مرکز با سازمان سنجش آموزش کشور قرار شد برای اولین بار در ثبت نام کنکور سال 1390 اطلاعات مستند مربوط به مشخصات و سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول قانون مذکور ( فارغ التحصیلان دوره آموزش متوسطه 1384 به بعد ) که فایل آن از سوی این مرکز به سازمان سنجش ارائه ومبنای ثبت نام داوطلبان در کنکور قرارمی گیرد .

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای فراهم کردن تسهیلات لازم به آن دسته از داوطلبانی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ کرده اند و قبل ازثبت نام درکنکور سراسری تمایل دارند از مشخصات و سوابق تحصیلی خود آگاهی یابند می توانند از روز امروز همه روزه در ایام اداری ساعت 30/8 الی 12 و30/13 الی 30/16 با به همراه داشتن اصل مدرک دیپلم متوسطه، کارنامه فارغ التحصیلی ، کارت ملی و شناسنامه به پایگاه های سامانه احراز هویت و تایید سوابق تحصیلی ( ساهت ) در تمامی مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور مراجعه کنند.

صابری به تمهیدات گسترده وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برای اجرای قانون حذف کنکور اشاره کرد و افزود : بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان سنجش ، این سامانه ها در مدت ثبت نام آزمون سراسری ( 16 لغایت 28 آذر ) نیز دایر است و چنانچه داوطلبان دارای دیپلم سال 1384 به بعد در زمان ثبت نام با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مستندات و سوابق تحصیلی آنان وجود نداشته باشد به هیچ عنوان نگران ثبت نام خود در کنکور نباشند .

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش افزود: این قبیل داوطلبان لازم است در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ دهم دی ماه امسال همراه با مدارک فوق الذکر و یک نسخه کپی آن به اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرک دیپلم مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و در صورت بررسی و تایید ادعای داوطلبان توسط آموزش و پرورش ، داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ بیست و پنجم بهمن تا دوم اسفند امسال نسبت به ثبت نام قطعی کنکور سال 1390 اقدام کنند.