4 کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شد

عبدالرضا سالمی نژاد مدیر انتشارات نیلوفران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهار کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس به تازگی از سوی نشر نیلوفران منتشر شده است و یک عنوان کتاب نیز در این زمینه در دست چاپ است.

وی گفت: کتاب "یک دسته گل برای تو" نوشته پروین کاشانی زاده که در برگیرنده خاطرات پرستاران و امدادگران آبادانی سالهای جنگ است در 96 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه به تازگی منتشر شده است. کتاب "عروس خاک"‌ نیز در بر گیرنده خاطرات شهدای زن آبان است که تالیف آن بر عهده مرجان درودی بوده است. این کتاب نیز در حدود 120 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه راهی باز شد.

سالمی نژاد افزود: توزیع دو کتاب مذکور همزمان با سفر رئیس جمهور به آبادان و مراسم یادواره شهید مریم فراهانیان آغاز شد. به علاوه دو کتاب شعر دفاع مقدس نیز به تازگی توسط نشر نیلوفران منتشر شده است که هر دو ترکیبی از اشعار نو و کلاسیک را در بر می‌گیرند.

مدیر انتشارات نیلوفران درباره این دو کتاب شعر گفت:‌ مجموعه شعرهای " شنیده بودم جنگ" سروده حمیدرضا اکبری شروه و "عاشقانه های جنوبی" سروده علی بهرامی نیز دو کتابی بودند که هر دو در 48 صفحه منتشر شدند و توزیع آنها در گردهمایی سالانه انجمن شعرای خوزستان آغاز شد.

وی در پایان درباره تولیدات جدید انتشارات نیلوفران گفت: در حال حاضر کتاب "خاطرات بهشتی" را برای چاپ در نظر داریم که گزیده ای از دلنوشته های راهیان نور است. مطالب کتاب توسط بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس جمع آوری شده و قرار است توسط نشر نیلوفران منتشر شود. کتاب در حال حاضر در مرحله بررسی برای کسب مجوز به سر می‌برد و در صورت اخذ مجوز چاپ در 80 صفحه و قطع پالتویی روانه بازار خواهد شد.