16 میلیارد ریال خسارت به کندوداران یزد وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، خشکسالی های یزد طی 14 سال گذشته پیاپی بوده به نحوی که این استان از 14 سال، 10 سال را به صورت متناوب در خشکسالی به سر برده به همین دلیل خسارتهای وارد شده به برخی بخشها، بسیار هنگفت و در بسیاری موارد غیرقابل جبران بوده است.

یزد که در مرکز کشور واقع شده است، با بروز این خشکسالی حتی نتوانسته از استانهای همجوار خود در برخی امور نظیر زنبورداری کمک بگیرد زیرا استانهای همجوار نیز خود از خشکسالی در تنگنا بوده اند.

پس از اعلام خسارتهای وارده هنگفت به بخشهای کشاورزی، حتی زعفران که نیاز به آب چندانی ندارد، قناتها، چشمه ها، مراتع، روستاها و حتی تاسیسات زیربنایی، این بار رقم میلیاردی خسارت وارد شده به کندوداران یزد، بار دیگر این استان را در ماتم خشکسالی فرو برد.

امسال به دلیل خشکسالی‌ های پیاپی در استان یزد تولید عسل نسبت به سالهای گذشته 44 درصد کاهش داشته است و این میزان کاهش، خسارتی بالغ بر 16 میلیارد ریال به کندوداران این استان وارد کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنبورداران استان یزد هر سال 220 تن تولید عسل داشته اند و در سالهایی که وضعیت باغات و مراتع مناسب بوده این رقم به 390 تن نیز می رسیده است.

امیر ثقفی خاطرنشان کرد: اما امسال به دلیل خشکسالی‌ های متوالی، تولید عسل در استان یزد 44 درصد کاهش داشته و در مجموع حدود 16 میلیارد و 862 میلیون ریال خسارت به کندوداران استان یزد وارد شده است.

وی با اشاره به کمکهای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به کندوداران عنوان کرد: در سالهای گذشته به ازای هر کندو حدود 10 کیلوگرم شکر به زنبورداران عرضه شده و در مجموع یک میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی به کندوداران این استان کمک شده است.

ثقفی اظهار امیدواری کرد: امسال نیز بتوانیم کمکهای بیشتری به بهره برداران این بخش داشته باشیم تا برای ادامه کار در آنها ایجاد انگیزه شود.

استان یزد به رغم اینکه استانی کویری است اما مشاغلی نظیر زنبورداری در مناطقی از آن نظیر روستاهای پشتکوه و پیشکوه رواج دارد اما این روستاها که خود از خرم ترین مناطق استان به شمار می روند و در مجموع مناطق ییلاقی استان یزد محسوب می شوند، بیشترین خسارت خشکسالی را طی سالهای اخیر متحمل شده اند.

آنچه مسلم است، خشکسالی کمر زنبورداران منطقه را شکسته و زنبورداران برای احیای کندوهای خود نیاز به حمایت مسئولان دارند.

امید می رود با حمایت مسئولان بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات به زنبورداران، زنبورداری در یزد جانی دوباره بگیرد.