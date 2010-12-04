یکی از ستونهای بزرگترین غار دست ساز جهان فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین غار سنگی دست ساز جهان در شهرستان جهرم که کارشناسان قدمت سنگتراشیهای آن را مربوط به دوران صفویه می دانند بارها توسط متجاوزان آثار باستانی تخریب شده به طوری که در تازه ترین اقدام سنگ ستونهای این غار که از مدتها پیش به صورت غیرمجاز برداشت می شد منجر به فرو ریختن ستون شماره 37 غار شده است.





همچنین از مدتها پیش دانشگاه صنعتی شیراز برای مقاوم سازی ستونهای این غار فعالیت می کرد اما اکنون مدتی است این پروژه متوقف مانده و کارگاههای به جامانده از آنان منظر بکر داخل غار را بر هم زده است.

این غار با صد ستون بزرگترین غار مصنوعی و دست ساز سنگی جهان است که تا کنون در فهرست آثار ملی قرار نگرفته است. با تخریب یکی دیگر از ستونهای این غار فضای گسترده بدون پایه و ستون بوجود آمده که در اثر نداشتن این ستون احتمال ریزش سقف غار و ریزش سنگهای آن وجود دارد.

نکته قابل تامل آنکه همواره از این غار افراد زیادی بازدید می کنند که وضعیت فعلی و ریزش ستونهای آن برای گردشگران خطر جانی دارد.



احتمال می رود که فشار وارده سقف غار به ستون شماره 37 باعث تخریب این ستون شده باشد.

در سالهای اخیر نیز به دلیل حفاظت نکردن از این معدن سنگ، بسیاری از افراد اقدام به برداشت سنگ و باریک کردن ستونهای غار کرده اند.

غار سنگ‌شکنان جهرم در جنوب غربی شهرستان جهرم استان فارس قرار دارد. سالها پیش عده‌ای سنگ‌تراش در دل کوهی نزدیک شهرستان جهرم این غار را به ‌وجود آورده‌اند. با وجود اینکه برخی از ساکنان محلی و کارشناسان قدمت این غار را مربوط به دوره صفویه می دانند، هنوز نمی توان تاریخ دقیقی در مورد زمان ساخت تونلهای غار عنوان کرد.