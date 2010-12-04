استقلال حوزه ها باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم آیت الله صافی گلپایگانی صبح شنبه در نشست مشترک جامعه مدرسین و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در سالن همایشات مدرسه دارالشفاء برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه حوزه ها در مسیر خشنودی خاطر امام زمان (عج) گام برداشته اند، افزود: آنچه در دوره غیبت حضرت ولی عصر (عج) حافظ دین و احکام خدا بوده است، حوزه های علمیه هستند که این امر در همه قرون و اعصار برقرار بوده است.

وی گفت: این حوزه ها شامل حوزه های متعددی است که در همه بلاد بزرگ و معتبر همچون اصفهان، مشهد، نجف و قم تحت نظام واحدی مدیریت می شوند.

وی افزود: مقصود و هدف آنچه که در متن حوزه ها باید دنبال شود و بر روی پیشرفت ها موثر باشد همان معارف قرآن و معارف اهل بیت است.

این مرجع تقلید عنوان کرد: حوزه ها باید در این امر مواظبت داشته باشند و در طول تاریخ نیز از این خط تجاوز نکرده اند و همه تالیفات علما نیز بر اساس همین برنامه واحد بوده است و این امر باب امیدواری است که همه حوزه ها با هم تشکیک مسائل می کنند و در عین حال مستقل باشند و به جایی وابسته نباشند.

آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه مراجع تقلید در همه دنیا مورد پذیرش هستند، افزود: در حوزه نجف چند نفر به عنوان مرجع تقلید معرفی شده اند که از کشورهای ایران، عراق، پاکستان و افغانستان هستند و در این راستا همه حوزه ها وابسته به یک مرکزند و آن نیز وجود حضرت صاحب الزمان است.

وی خاطرنشان کرد: در گزینش هایی که صورت می گیرد باید این موارد رعایت شود که حوزه برای کشور خاصی نیست که بخواهد تنها از آن کشور طلبه بپذیرد باید از همه جای دنیا برای تحصیل علوم اسلامی طلبه پذیرفت.

وی ادامه داد: حوزه باید با پیشرفتهای صنعتی دنیا حرکت کند و این امری طبیعی است که باید از پیشرفتهای دنیا در جهت خود استفاده کرد.

صافی گلپایگانی افزود: امروز با ورود صنعت چاپ زحمات بسیاری از علما به ثمر نشسته است و از این طریق می توان معارف اهل بیت را به راحتی نشر داد.

این مرجع تقلید گفت: ما همه چیز را از اهل بیت می دانیم و علم تنها در قرآن و عترت است و در جای دیگر نمی توان یافت.

وی افزود: باید علوم و تحصیلات ما در همان محدوده معارف قرآن و اهل بیت باشد که اهل بیت این معارف را به همه رشته ها هدایت کرده اند و امروز هیچ سئوالی وجود ندارد که پاسخ آن را در معارف اهل بیت نتوان یافت.

صافی گلپایگانی خاطرنشان کرد: امیدواریم حوزه با این توسعه و عظمتی که بعد از انقلاب هم در زمینه کمی و هم کیفی پیدا کرده است بتواند خدمات زیادی را به جهان اسلام ارائه کند.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه قم شهرت جهانی پیدا کرده است، افزود: حوزه قم با وجود اینکه برنامه اش مانند برنامه های حوزه های دیگر است اما این حوزه با این عظمتی که یافته است در دنیا شهرت جهانی پیدا کرده که توقعات و انتظارات شیعیان نیز از حوزه قم بسیار زیاد است که باید خودمان را برای پاسخ به سئوالات همچنین حل مشکلات آماده کنیم.

این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز شبهات زیادی در دنیا مطرح می شود، افزود: برای همه این سئوالات پاسخ وجود دارد و در این شرایط که رسانه های دشمن تنها حرف خود را می زنند مسئولیت حوزه ها بسیار سنگین است و باید بیشتر از این آماده باشیم تا اسلام را به دنیا معرفی کنیم.

صافی گلپایگانی با بیان اینکه امروز عرضه کردن اسلام به دنیا با وسایل ارتباط جمعی آسان است، افزود: باید در این شرایط حوزه ها و روحانیت در برابر تمام برنامه های ضد اسلام و خداستیز دشمنان مرزدار و حافظ احکام الهی و پاسخگوی سئوالات مردم باشند.

وی در ادامه گفت: در شهر جده مسجدی به نام حضرت زهرا وجود دارد که دشمنان برای اینکه با اهل بیت عناد دارند و می خواهند تایخ اسلام را عوض کنند اسم آن را به مسجد الرحمه تغییر داده اند.

صافی گلپایگانی افزود:امروز دشمنان با اسم حضرت زهرا نیز مخالفند که باید غیرت اسلامی خود را بیش از این نشان دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از افتخارات ما در این عصر محرم و مکتب حسینی است، افزود: محرم دانشگاهی است که کلاس های آن در تمام خانه های شیعیان برپاست.

وی گفت: این مکتب بسیار بزرگی است و این برنامه در عالم اسلام بی نظیر است که باید از این فرصتها حداکثر استفاده را برای تبلیغ دین و پیام های عاشورا کرد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: از ابتدا که حوزه علمیه تاسیس شد موانعی سد راه آن وجود داشت که روحانیت از فرصتهایی مانند محرم استفاده می کرد و برای تبلیغ به شهرهای مختلف سفر و مردم را راهنمایی می کرد.

وی تصریح کرد: از عاشورا می توانیم استفاده های فراوانی در زمینه مسائل سیاسی، آزادی خواهی امام حسین و همه مسائل بلند انسانیت که باعث نجات دادن اسلام می شود استفاده کرد.

آیت الله صافی گلپایگانی در پایان عنوان کرد: از این فرصت بسیار مناسب می توان برای رساندن پیام عاشورا استفاده کرد و شعور دینی و حیات دینی جامعه را زنده کرد.