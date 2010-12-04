  1. استانها
  2. قم
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

مجاهدی:

مطالب غیرارزشی باید از مفاهیم عاشورا جدا شود

مطالب غیرارزشی باید از مفاهیم عاشورا جدا شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم گفت: باید تلاش کنیم تا مطالب غیرارزشی را از مفاهیم عاشورا دور بریزیم و در این زمینه حریت و آزادی و غیرت را مطرح کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی مجاهدی شامگاه جمعه در همایش سوگواره شب شعر عاشورایی که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور مداحان و شاعران استان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه درس‌های زیادی در حادثه کربلا و وجود سید الشهدا‌(ع)  نهفته است، افزود: امروز متأسفانه عزاداری محتشم وار، باب جامعه ما نیست و باید تلاش کنیم تا مطالب غیرارزشی را از مفاهیم عاشورا دور بریزیم و در این زمینه حریت و آزادی و غیرت را مطرح کنیم.

وی عنوان کرد: مسیر حسین بی علی‌(ع) مسیر حق است و کانون مداحان و شاعران قم نیز در این مسیر قدم بر می‌دارد و در این راستا اگر کوتاهی شود فردای قیامت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشیم.

رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم با بیان اینکه امروز، دشمنان تمام مفاخر دینی ما به خصوص قله‌های دست نیافتنی عاشورا را مورد هدف قرار داده‌اند، افزود: آنها در این زمینه با تولید فیلم، ترانه و شعر ایجاد تردید و تشکیک می‌کنند اما ما در مقابله با این حرکات به علت کمبود بودجه حتی قادر نیستیم یک فیلم ساده بسازیم یا کاری اساسی انجام دهیم.

مجاهدی خاطرنشان کرد: در این چند سال اخیر، قم به کانون آفرینش اشعار عاشورایی، متعهد و پیام رسان و انسان ساز تبدیل شده است.

کانون مداحان و شاعران قم حمایت شود

رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از استاندار قم اظهار داشت: هیئت مدیره کانون مداحان و شاعران بارها برای ملاقات با استاندار و مطرح کردن مشکلات تقاضا کردند که در نهایت 15 دقیقه وقت برای این امر اختصاص یافت و با توجه به مطرح کردن انبوه مشکلات و نارسایی‌ها، ایشان کوچکترین قدمی برای رفع این مشکلات بر‌نداشتند.

وی با بیان اینکه کانون مداحان و شاعران استان قم سه سال به عنوان کانون برگزیده کشور انتخاب شده است، افزود: رسیدن به این جایگاه بدون تعامل و همکاری ارگان‌های دیگر بویژه سازمان تبلیغات استان قم ممکن نبود.

وی در ادامه به فعالیتهای کانون مداحان و شاعران اشاره کرد و افزود: هیئت مدیره کانون مداحان و شاعران تنها توانسته است از 10 درصد توانایی‌های خود استفاده و ظرفیت بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کند و دلیل این امر نیز عدم امکانات و بودجه کافی بوده است.

وی به برخی از برنامه‌های اجرا شده توسط کانون مداحان و شاعران استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری سه دوره سوگواره شعر عاشورایی، برگزاری جلسات هم اندیشی، تدارک کاروان زیارتی به مشهد مقدس، اصلاح و تغییر اساسنامه تنظیمی کانون مداحان و شاعران کشور که مورد قبول سازمان تبلیغات اسلامی کشور شد، ساماندهی اعضای کانون و ثبت نام از شاعران و مداحان استان و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف نمونه‌ای از کارهایی بود که کانون مداحان و شاعران استان قم با همکاری اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین اداره کل اوقاف و دفتر تبلیغات استان قم انجام داده است.

مجاهدی در ادامه به بیان تفاوت شعر عاشورا و شعر عاشورایی اشاره کرد و افزود: این دو، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند که شعر عاشورایی به نحوی با مسائل قیام عاشورا از زمان تولد حضرت آدم تا گریه‌های امام زمان‌(عج) مربوط می‌شود.

رئیس کانون مداحان و شاعران استان قم ادامه داد: شعر عاشورایی نیز شعری است که معارف ناب عاشورایی را تبیین می‌کند و در این راستا، نباید بر اسارت اهل بیت (ع) تکیه و مرتب این موضوع تکرار شود.

در پایان این مراسم نیز تعدادی از خانواده‌های مداحان شهید، جانبازان مداح، مداحان جوان و آذری زبان با اهدا لوح یادبود و هدایایی تقدیر شدند.

در این مراسم همچنین از سه تن از شاعران بزگریده سومین سوگواره شب شعر عاشورایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1203287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها