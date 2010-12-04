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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

"وین شرح بی‌نهایت" در حوزه هنری روی صحنه می‌‌رود

"وین شرح بی‌نهایت" در حوزه هنری روی صحنه می‌‌رود

نمایش "وین شرح بی‌نهایت" به کارگردانی فرهاد ارشاد از 16 آذر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری نمایش "وین شرح بی‌نهایت" از سه‌شنبه 16 آذر برابر با اول محرم به کارگردانی فرهاد ارشاد در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

 این نمایش بیان کننده روزهای پس از واقعه عاشورا و به اسارت رفتن یاران و خانواده امام حسین(ع) است که دو سرباز به نام‌های حمدان و صباح را بازگو می‌کند. این دو پس از واقعه کربلا با زن و مردی به نام‌های مروارید و جعفر مواجه می شوند و در این مواجهه واقعه کربلا را بازگو می‌کنند.

بازیگران این نمایش محمدهادی فیروزه، سیدمحمود سروری‌نژاد، لیلا میرزایی و فرهاد ارشاد هستند. موسیقی این نمایش را مهدیا عالی زاری آهنگسازی کرده است.

کد مطلب 1203288

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