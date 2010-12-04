مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای میان معاونان وزرای بازرگانی و مسکن برای تعیین کارمزد معاملات مسکن خبر داد و گفت: این نرخ در هفته جاری نهایی می شود.

وی افزود: با نرخ پیشنهادی اتحادیه کشوری مشاوران املاک موافقت نشده است و فعلا در حال رایزنی برای تعیین 0.5 درصد هستیم به این معنا که خریدار و فروشنده هر کدام برای انجام یک معامله 0.5 درصد به مشاوران املاک در سراسر کشور بپردازند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: در ابتدا هم هدف اتحادیه تعیین یک نرخ یکسان در سراسر کشور بود و این به معنای افزایش قیمت نیست.

قلی خسروی در خصوص دیدگاه مسئولان دولتی در تعیین کارمزد معاملات مسکن گفت: به اعتقاد مسئولان، افزایش کارمزد معاملات مسکن هزینه زیادی را به خریداران به خصوص دهکهای پایین جامعه تحمیل می کند.

وی همچنین در خصوص قانون منع نوشتن قراردادها توسط مشاوران املاک اظهار داشت: ماده 188 برنامه پنجم که در آن مشاوران املاک از نوشتن قراردادها منع می شدند به تصویب نرسید و برای همیشه این قانون لغو شد.

کارمزد معاملات مسکن برای معاملاتی کمتر از 30 میلیون تومان 0.5 درصد و بیشتر از این قیمت، 0.75 درصد اعلام می شود که مسئولان دولتی قصد دارند این نرخ را در سراسر کشور به کمتر از 0.5 درصد برسانند.