قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ شهاب ولی به نماینده رژیم اشغالگر قدس خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده ، در بخش ساندا دختران و در وزن 48- کیلوگرم "سونیا شاه محمدی" در اولین دیدار خود به مصاف نماینده اندونزی می رود و در صورت برتری بر این حریف در مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه کره جنوبی و سریلانکا روبرو می شود.

در وزن52- کیلوگرم "سوده عزتی" در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده سوئد می رود. در وزن 60- کیلوگرم "پرتوا دارابی" در اولین دیدار خود به مصاف نماینده چین می رود.

اما در بخش ساندا مردان و در وزن52- کیلوگرم "علی بختیاری" در اولین مبارزه خود با نماینده ترکیه روبرو می شود و در صورت برتری در مرحله بعد با برنده مسابقه چین و اندونزی روبرو خواهد شد. در وزن 56- کیلوگرم "هژیر رحمانی" در اولین دیدار خود به مصاف سانداکار مصر می رود و در صورت غلبه بر این حریف در مرحله بعد با برنده چین و کره رو بر خواهد شد.

در وزن 60- کیلوگرم "امین سهراب پور" در اولین دیدار به مصاف نماینده فیلیپین می رود و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مسابقه روسیه و سنگاپور روبرومی شود. در وزن 65- کیلوگرم "میلاد قزل سفلو" در اولین مسابقه خود با حریفی از بلاروس رو برو خواهد شد و در صورت برتری بر این حریف در دور بعد با برنده دیدار روسیه و چک مصاف خواهد داشت.

همچنین در وزن 80- کیلوگرم "شهاب ولی" شانس قطعی مدال طلای ایران با یک بد شانسی بزرگ مواجه شد و بر اساس قرعه به حریفی از رژیم اشغالگر قدس خورد و عملا شانس دستیابی به مدال را از دست داد و این در حالی است که چین در این وزن شرکت کننده ای ندارد.