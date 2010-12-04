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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

ووشو جوانان جهان - سنگاپور/

قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ شهاب ولی به نماینده رژیم اشغالگر قدس خورد

قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ شهاب ولی به نماینده رژیم اشغالگر قدس خورد

مراسم قرعه کشی سومین دوره رقابتهای ووشوی جوانان جهان صبح امروز در سنگاپور برگزار شد که طی آن ملی پوشان جوان ووشوی ایران با قرعه سختی مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده ، در بخش ساندا دختران و در وزن 48- کیلوگرم "سونیا شاه محمدی" در اولین دیدار خود به مصاف نماینده اندونزی می رود و در صورت برتری بر این حریف در مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه کره جنوبی و سریلانکا روبرو می شود.

در وزن52- کیلوگرم "سوده عزتی" در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده سوئد می رود. در وزن 60- کیلوگرم "پرتوا دارابی" در اولین دیدار خود به مصاف نماینده چین می رود.
 
اما در بخش ساندا  مردان و در وزن52- کیلوگرم "علی بختیاری" در اولین مبارزه خود با نماینده ترکیه روبرو می شود و در صورت برتری در مرحله بعد با برنده مسابقه چین و اندونزی روبرو خواهد شد. در وزن 56- کیلوگرم "هژیر رحمانی" در اولین دیدار خود به مصاف سانداکار مصر می رود و در صورت غلبه بر این حریف در مرحله بعد با برنده چین و کره رو بر خواهد شد.
 
در وزن 60- کیلوگرم "امین سهراب پور" در اولین دیدار به مصاف نماینده فیلیپین می رود و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مسابقه روسیه و سنگاپور روبرومی شود. در وزن 65- کیلوگرم "میلاد قزل سفلو" در اولین مسابقه خود با حریفی از بلاروس رو برو خواهد شد و در صورت برتری بر این حریف در دور بعد با برنده دیدار روسیه و چک مصاف خواهد داشت.
 
همچنین در وزن 80- کیلوگرم "شهاب ولی" شانس قطعی مدال طلای ایران با یک بد شانسی بزرگ مواجه شد و بر اساس قرعه به حریفی از رژیم اشغالگر قدس خورد و عملا شانس دستیابی به مدال را از دست داد و این در حالی است که چین در این وزن شرکت کننده ای ندارد.
 
رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان از امروز به میزبانی سنگاپور آغاز خواهد شد.
کد مطلب 1203290

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