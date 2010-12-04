نمایش دوربینهای نظارتی هوشمند سخنگو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طبیبی مدیر مرکز مدیریت راه های کشور با اعلام این خبر گفت: توسط این دستگاه می توان ترافیک جاده ای و ازدحام ماشین ها در هر نقطه کشور را شناسایی کرد.

وی شناسایی زمان وقوع ترافیک، حرکت های یک طرفه ماشین ها برخلاف جهت، برخورد اجسام با ابعاد بیش از نیم متر و کاهش ناگهانی سرعت را از دیگر مزایای دستگاه فوق برشمرد.

طبیبی اضافه کرد: بر روی این دستگاه آیفون دو طرفه نصب شده است که در صورت ایجاد حادثه در جاده و درصورت نیاز هر یک از هموطنان می توانند با فشار دادن دکمه ارتباط با مرکز مدیریت راه های کشور و شعب آن ارتباط برقرار کنند و مرکز نیز از طریق بلندگوی نصب شده بر روی دکل ها، راهنمای لازم را نیز به حادثه دیدگان ارائه دهند.

همچنین سیستم رهگیری اتوبوس توسط سامانه جی پی اس آنلاین برای نخستین بار در نمایشگاه راه و ترابری به نمایش گذاشته شد.

