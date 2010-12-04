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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

نمایش دوربینهای نظارتی هوشمند سخنگو در کشور

مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین دستاورد دوربینهای نظارتی هوشمند خود را در نمایشگاه راه و ترابری به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طبیبی مدیر مرکز مدیریت راه های کشور با اعلام این خبر گفت: توسط این دستگاه می توان ترافیک جاده ای و ازدحام ماشین ها در هر نقطه کشور را شناسایی کرد.

وی شناسایی زمان وقوع ترافیک، حرکت های یک طرفه ماشین ها برخلاف جهت، برخورد اجسام با ابعاد بیش از نیم متر و کاهش ناگهانی سرعت را از دیگر مزایای دستگاه فوق برشمرد.

طبیبی اضافه کرد: بر روی این دستگاه آیفون دو طرفه نصب شده است که در صورت ایجاد حادثه در جاده و درصورت نیاز هر یک از هموطنان می توانند با فشار دادن دکمه ارتباط با مرکز مدیریت راه های کشور و شعب آن ارتباط برقرار کنند و مرکز نیز از طریق بلندگوی نصب شده بر روی دکل ها، راهنمای لازم را نیز به حادثه دیدگان ارائه دهند.

همچنین سیستم رهگیری اتوبوس توسط سامانه جی پی اس آنلاین برای نخستین بار در نمایشگاه راه و ترابری به نمایش گذاشته شد.
 

کد مطلب 1203294

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