سهم اداره ارشاد از اعتبارات فرهنگی یزد ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدحسین اسعدی در جلسه شورای اداری اداره ارشاد استان یزد اظهار داشت: اعتبارات فرهنگی استان یزد امسال حدود 30 میلیارد تومان است اما به رغم اینکه اداره ارشاد یکی از متولیان فرهنگی استان به شمار می رود، سهم این اداره از این میزان اعتبار ناچیز است.

وی مجموع اعتبارات عمرانی این اداره ‌کل را نیز از مجموع اعتبارات عمرانی استان، 720 میلیون تومان اعلام کرد.

سه مجتمع فرهنگی هنری در یزد کلنگ‌ زنی می‌ شود

اسعدی در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگ‌ زنی سه مجتمع فرهنگی هنری در استان یزد همزمان با سفر سوم هیئت دولت به این استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع ‌های فرهنگی و هنری در بخشهای هرات و مروست در شهرستان خاتم و نیر در شهرستان تفت احداث خواهد شد.

اسعدی عنوان کرد: همچنین قرار است در صورت موافقت، کلنگ ‌زنی یک مجتمع فرهنگی و هنری دیگر نیز در شهرستان صدوق انجام شود.

تالارها و مجتمع های فرهنگی استان یزد تجهیز می شود

اسعدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخشی از اعتبارات اداره ارشاد به تجهیز مجتمع ‌ها اختصاص می ‌یابد، بیان داشت: هم‌ اکنون تجهیز تالارها و مجتمع ‌های فرهنگی شهرستان‌های استان یزد آغاز شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به مهمترین بحث روز کشور که همان جراحی بزرگ اقتصادی کشور است، هدفمند کردن یارانه‌ ها از سوی دولت را اقدامی تحسین برانگیز و بزرگ عنوان کرد.

محمود عالیشوندی به رسانه‌ ها و افرادی که به دنبال تنش در هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، هشدار داد و بیان داشت: این گروه باید از اقدامات خود در راستای ایجاد مشکل در اجرای این قانون مهم کشور پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ ها در این برهه از زمان رسالت خطیری دارند و باید از فواید این طرح بیشتر سخن بگویند.

عالیشوندی عنوان کرد: یارانه در این دوره نه تنها حذف نمی‌شود بلکه هدفمند شده و در مسیر رشد و تعالی جامعه پیش خواهد رفت.

روسای ارشاد شهرستانها شورای فرهنگ عمومی را جدی بگیرند

وی در ادامه از روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان یزد خواست؛ شورای فرهنگ عمومی را جدی در نظر بگیرند و از پتانسیلها و ظرفیتهای آن استقاده کنند.

عالیشوندی تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی در تصمیمات فرهنگی هر شهرستان می ‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

معاون فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی استان یزد همچنین از راه ‌اندازی خانه فرهنگ و هنر دیجیتال در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد.

حسن مفیدی بیان داشت: ابتدا در مرکز استان مجتمع فرهنگی و هنری دیجیتال راه‌ اندازی می ‌شود و بعد از آن در شهرستانها خانه فرهنگ و هنر دیجیتال شروع به کار خواهد کرد.

مجتمع های فرهنگی هنری دیجیتال مرکز یزد تا پایان امسال راه اندازی می شود

وی خاطرنشان کرد: مجتمع‌های فرهنگی و هنری دیجیتال در مرکز استان تا پایان سال جاری راه‌ اندازی می‌ شود.

معاون فرهنگی اداره ارشاد استان یزد در ادامه این نشست از تفویض اختیار ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان یزد خبر داد و عنوان کرد: با این تفویض اختیار، حوزه تصمیم‌ گیری و اختیارات ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان افزایش پیدا خواهد کرد.

مفیدی در ادامه از هنرمندان شهرستان‌های استان خواست تا در جشنواره‌های فرهنگی و هنری دیگر استان‌ها شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به پتانسیلی که در استان یزد وجود دارد، هنرمندان باید به جشنواره‌های فرهنگی و هنری دیگر استانها توجه جدی داشته باشند.