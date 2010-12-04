نمایندگان کنگره بی اعتبارترین و پرستاران معتبرترین شهروندان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این نظرسنجی که از سوی مؤسسه گالوپ صورت گرفته شهروندان آمریکا به اعضای کنگره کمترین اعتماد را در بین دیگر نهادها و افراد دارند. پس از این طیف فروشندگان و لابی ها به ترتیب از دیدگاه آمریکایی ها کمترین اعتبار را دارند.

57 در صد از افرادی که نظرسنجی شده اند بر این باورند اعضای کنگره آمریکا از استانداردهای اخلاقی بسیار پایینی برخوردارند. تنها 9 درصد درباره قانونگذاران آمریکایی دید مثبت دارند.

گرچه محبوبیت اعضای کنگره آمریکا در هیچ زمانی بالا نبوده، اما این حد از محبوبیت کمترین میزان در 30 سال گذشته است.

همچنین بر اساس این نظرسنجی که از یک هزار نفر و از طریق تلفنی صورت گرفته پرستاران در جامعه آمریکا از بیشترین اعتبار برخودارند و 81 درصد اعتقاد دارند که این قشر دارای ویژگی های اخلاقی خوب هستند.

گفتنی است پرستاران از سال 1999 در تمامی نظرسنجی های گالوپ به جز سال 2001 بیشترین اعتبار را در بین شهروندان آمریکایی داشته اند.