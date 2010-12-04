جهاد کشاورزی هرمزگان مشکل سایت گلخانه ای سرخون را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا ناطق صبح شنبه در پنجمین نشست کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان هرمزگان بیان داشت: بازار بورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد می کند که زمینه توزیع عادلانه ثروت را در پی دارد.

وی گفت: بورس سرمایه پراکنده را جمع آوری می کند تا حجم فعالیت بنگاههای سرمایه ای را افزایش بدهد.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه امروزه رونق اقتصادی، گردش سرمایه، گردش مالی، اشتغال و تولید در گرو بنگاههای اقتصادی است، تصریح کرد: هرچه مشارکت صاحبان در ایجاد و افزایش سرمایه بیشتر باشد جامعه بهتر می تواند از آن استفاده کند.

وی بر اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و آموزش عموم مردم برای شرکت در بورس تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از پس اندازهای خرد وکوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان، کمک به رشد اقتصادی و مهار تورم از مزیتهای وجود بازار بورس است که باید به اطلاع مردم نیز برسد.

معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نگاه به بورس باید ابتدا یک نگاه ملی و در مرحله بعد نگاه منطقه ای باشد و با وجود دو تالار بورس در استان هرمزگان می توان با آماده کردن بستر مناسب امکان الکترونیکی خرید و فروش سهام، انگیزه سرمایه گذاری عمومی در اقصی نقاط استان را افزایش داد.

ناطق اضافه کرد: افزایش مشارکت عمومی در توسعه بنگاههای بزرگ و سهیم بودن در افزایش حجم سرمایه بنگاههای اقتصادی می تواند سود آوری بیشتر بنگاه ها را در پی داشته باشد.

وی همچنین در خصوص سایت گلخانه ای سرخون نیز گفت: سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته نشست مشترکی را با حضور مشاور طرح و نمایندگان گلخانه داران برگزار و نسبت به رفع ابهام و مشکلات پیش رو آمده و محاسبه حداکثر حجم تولید و کمکهای احتمالی به کسانی که در طرح مشارکت دارند اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند.