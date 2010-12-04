نمایشگاه ملی صنایع دستی یزد در سکوت رسانه ای برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، چندی پیش بود که از بخش خبر سیمای مرکز یزد، خبر برپایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی با بیش از 170 غرفه با حضور هنرمندانی از سراسر کشور پخش شد.

آنچه از شواهد تصویری عیان بود،‌ نمایشگاه صنایع دستی حد و اندازه ای بزرگ داشت و حضور معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، اهمیت آن را به طور قعطی بیان می کرد.

این نمایشگاه در حالی برگزار شد که به جز صدا و سیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان رسانه دولت، هیچ رسانه دیگری در استان یزد برای هیچ یک از مراسم این نمایشگاه اعم از افتتاحیه و اختتامیه دعوت نشد.

ابتدا گمان می رفت شاید اطلاع رسانی تنها به برخی از رسانه ها که شمار آنها بیش از یک نیست، بنا به دلایلی خاص انجام نشده است اما به گفته یکی از فعالترین خبرنگاران و عکاسان استان، این خبر به هیچ یک از مطبوعات و خبرگزاریهای سراسری و محلی مخابره نشده است.

البته صدا و سیما و منحصرا سیما همواره در استان یزد و در بین بسیاری از مسئولان استانی به دلیل معجزه صدا و تصویر و علاقه شدید برخی مدیران به میکروفن این رسانه، منحصر به فرد است و البته نمی توان زحمات همکاران در این رسانه و برد خبری آن را نادیده گرفت اما بی توجهی به سایر رسانه البته منهای خبرگزاری ایرنا،‌ در حالی تعجب برانگیز است که سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در یکی از مصاحبه های خود با یکی از خبرنگاران استان بر ارتباط با رسانه ها تاکید موکد داشته است.

اما اینکه چگونه رویدادی بزرگ در زمینه صنایع دستی اینگونه در سکوت خبری برگزار می شود و اطلاع رسانی تنها با پلاکاردها و بعضا بنرها صورت می گیرد، شاید سئوالی باشد که مسئولان میراث فرهنگی بخواهند در فرصتی مغتنم به آن پاسخ بگویند.

اینها همه در حالی رخ می دهد که برخی مسئولان و کارشناسان میراث فرهنگی در همایشهایی که گاهی در زمینه صنایع دستی برگزار می شود، داد سخن سر داده اند که بسیاری از صنایع دستی رو به فراموشی است و هفته ای نیست که حداقل در یکی از رسانه ها خبری از "به دست فراموشی سپرده شدن هنری" سخن به میان نیاید.

البته در اینکه مردم یزد همواره از نمایشگاه های برگزار شده در استان استقبال خوبی داشته اند،‌ شکی نیست اما به نظر می رسد شاید یکی از دلایل بی توجهی مردم به صنایع دستی بومی و رغبت آنها به صنایع دستی کشورهایی همچون چین همچنین دلسردی بسیاری از اساتید رشته های خاص صنایع دستی استان یزد مثل احرامی بافی، دارایی بافی و .... در سایه همین بی توجهی ها صورت گرفته باشد.

اگر مسئولان رسانه ها را پل ارتباطی میان خود و مردم می دانند، پس چگونه است که برگزاری نمایشگاهی بزرگ که حاصل تلاش دست اندرکاران عرصه صنایع دستی کشور است، اینگونه در سکوت رسانه ای برگزار می شود.

این سکوت رسانه ای در یزد در حالی اتفاق افتاد که دو سه استان شرکت کننده در این نمایشگاه از استان خود، یک عکاس به همراه آورده بودند تا بتوانند اخبار این نمایشگاه را در سایت میراث فرهنگی استانشان انعکاس دهند.

این اتفاق در حالی رخ داده که خبرنگاران استان یزد کم اهمیت ترین نمایشگاهها نظیر نمایشگاه مبلمان، لوازم خانگی، لوستر، لوازم آرایشی و ... را به خوبی پوشش خبری داده اند.

با این اوصاف با وجود اینکه چند روزی است از مراسم اختتامیه نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان یزد می گذرد، به علاقمندان صنایع دستی در سراسر استان یزد و کشور اعلام می کنیم:

"نمایشگاه سراسری صنایع دستی با حضور معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در یزد برگزار شد.

در این نمایشگاه هنرمندان صنایع دستی کشورمان از استانهای مختلف، آثار خود را در 170 غرفه به نمایش گذاشته بودند".