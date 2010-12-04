رفتارهای نامطلوب والدین در اعتیاد جوانان تاثیرگذار است

سرهنگ محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: رفتارهای نامطلوب والدین در بسیاری موارد سبب عصیان فرزندان می ‌شود و این امر مقدمه اصلی حرکت به سمت اعتیاد یا مفاسد اجتماعی و یا هر دوی اینهاست.

وی افزود: رفتارهای برخی افراد غیرقابل پیش ‌بینی است و این دسته از افراد به عواقب رفتار خود نمی‌ اندیشند در نتیجه بسیاری از آنها هنگامی ‌که در شرایط خاص قرار می ‌گیرند و موادمخدر در دسترس آنها باشد، بدون توجه به پیامدهای آن مصرف را آغاز می ‌کنند.

زارع ادامه داد: علاوه بر این، افرادی که سوابق رفتارهای ضداجتماعی نظیر دزدی، دروغ‌ گویی، فریب ‌کاری و ... دارند و احساس مسئولیت و گناه در برابر رفتارهای خود ندارند و به طور کلی افرادی که قادر نیستند خود را با موازین و شرایط جامعه سازگار کنند، مستعد معتاد شدن هستند.

وی تاکید کرد: والدین می ‌توانند با شناخت ویژگی‌ های شخصیتی فرزندان خود و با بهره‌ گیری از الگوهای تربیتی سالم و سازنده و با رفتارهای مناسب، از ابتلای فرزندان خود به بیماری مهلک و خطرناک اعتیاد، جلوگیری کنند.

زارع خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که رفتارهای نامطلوب یکی از والدین با فرزندانشان منجر به فرار فرزند از خانواده و در نهایت گرفتار شدن آنها در دام اعتیاد و مفاسد اجتماعی دیگر شده است.

وی در همین راستا به والدین توصیه کرد؛ مهارت‌های تربیتی فرزندان خود را افزایش دهند و الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند و هرگز بر خلاف گفته ‌های خود عمل نکنند.

وی همچنین تاکید کرد: والدین باید به صحبتهای فرزندان خود خوب گوش کنند و با رفتاری شایسته و استفاده از جملات مثبت آنها را به گفتن بیشتر تشویق کنند.

زارع خاطرنشان کرد: والدین باید در خانه شرایطی ایجاد کنند که فرزندان، آنها را محرم اسرار خود بدانند.

وی یادآور شد: والدین باید خود را از قبل برای پاسخگویی به سئوالات کنجکاوانه فرزندانشان آماده کنند زیرا ممکن است روزی فرزندان از والدین بپرسد که آیا تاکنون موادمخدر مصرف کرده‌ اید که این فرصت خوبی است تا علت عدم مصرف خود را به زبان‌ سال‌های جوانی به آنها منتقل کنند.

زارع همچنین به والدین توصیه کرد؛ با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری و از بین بردن افسردگی و کم ‌رویی فرزندان خود، آنها را در برابر شرایط آسیب‌ زا مقاوم کنند.

وی با اشاره به اینکه سنین 16 تا 24 سالگی، سالهای بحران برای جوانان در راستای استفاده از موادمخدر یا درگیر شدن در سایر مفاسد اجتماعی است، عنوان کرد: والدین باید فرزندان خود را قبل از رسیدن به این سنین نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر مصرف موادمخدر آگاه کنند.

زارع توصیه کرد: والدین فرزندان خود را بیش از اندازه و به طور اغراق ‌آمیز از موادمخدر نترسانند و به نحوه خرج کردن پول توسط فرزندان خود اهمیت بدهند.