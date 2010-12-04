ماندگاری قهرمانی در ورزش مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره پیش از ظهر پنج شنبه در همایش یکروزه هیئت پزشکی ورزشی مازندران در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: دلیل وجود این نقیصه در برخی قهرمانان مازندران به واسطه به روز نبودن ورزشکاران و مربیان نسبت به دانش روز ورزش دنیا است.

وی معتقد است: برای حذف اخلاق سلیقه ای و ارتقای توفیقات ورزشکاران در میادین ورزشی، باید با ورزشکار و مربی خاطی به صورت توامان برخورد کرد و در تشویق ها نیز این مهم برای مربی و ورزشکار یکسان لحاظ شود.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از ورزشکاران ایران با کسب چند مدال در صحنه بازی های کشوری و آسیایی از دنیای ورزش خداحافظی می کنند تصریح کرد: اکنون در کشورهایی که به ورزش حرفه ای اعتقاد دارند بسیاری از ورزشکاران سنین 35 سالگی برای کسب مدال های رنگارنگ در المپیک و جام جهانی برنامه ریزی می کنند.

پریچهره با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران و مربیان از طب آناتومی و علوم ورزشی آگاهی ندارند یادآور شد: در برخی تیم ها مربی در آن واحد نقش مدیر فنی و گاها پزشک ورزشی را اجرا می کند که به جایگاه قهرمانی و روحیه ورزشکار لطمه می زند.

وی با تاکید بر آمایش رشته های پرمدال ورزشی در کشور افزود: مازندران در حال حاضر در 17 رشته ورزشی در عرصه های آسیایی و جهانی مدال آور بوده که باید با شناسایی و استعدایابی مدال آوران، نسبت به ماندگاری، برنامه ریزی برای دوره های آموزشی و به روز کردن این افراد برنامه ریزی کرد.

وی با بیان اینکه کلاس های آموزشی طب ورزشی برای ورزشکاران در استان کم برگزار می شود گفت: ورزشکاران مدال آور باید حضور خود را در کلاس های بازآموزی بیشتر کنند.

پریچهره، برنامه محوری را از خصوصیات بارز هیئت های ورزشی استان اعلام کرد و افزود: مازندران تا دستیابی به آرمان پایتختی ورزش ایران، فاصله دارد.