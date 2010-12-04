"چاه پنجاه" در تهران ادامه دارد

حسن بنی‌طبا تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری امروز شنبه در بیمارستانی در تهران ادامه دارد، دهم دی‌ماه برای ادامه کار به اهواز می‌رویم، تصویربرداری در شهرکرد تمام شده است. تا پایان اسفندماه تصویربرداری مجموعه تمام می‌شود.

وی ادامه داد: 35 درصد از تصویربرداری انجام شده و در حال مذاکره با مجید مشیری و علی دهکردی هستیم که احتمالا به زودی به گروه بازیگران اضافه می‌شوند، مهدی میامی و فریبا ترکاشوند به تازگی به جمع بازیگران پیوسته‌اند.

قطب‌الدین صادقی، رامسین کبریتی، سیدمهرداد ضیایی، فرخ نعمتی، منوچهر آذر، سیروس کهوری‌نژاد، حسین توشه، جواد زیتونی، هادی قمیشی و غلامرضا فرامرزی بازیگران این مجموعه هستند. داستان این مجموعه درباره خرابکاری عده‌ای روی یکی از چاه‌های نفت مادر است که منجر به آتش سوزی زیادی می‌شود. این مجموعه بر اساس اتفاقات مستند در دهه 60 ساخته می‌شود.

عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربردار: عبدالله عبدی‌نسب، صدابردار: محمد صالحی، گریم: سعید کشن‌فلاح، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، مدیر اجرایی و دستیار اول کارگردان: فرید کشن فلاح، مدیرتولید: ناصر ملکی، تهیه‌کننده: سیدحسن بنی‌طبا. محصول شبکه یک.