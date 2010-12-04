صادرات کالاهای همدان کاهش یافت

محمد مهدی فرشچی‌ موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تا پایان آبان ماه امسال بیش از 103 میلیون دلار کالا از گمرک همدان به دیگر کشورها صادر شده است که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد کاهش دارد.

فرشچی موحد افزود: وزن کالاهای صادر شده در این مدت 498 هزار تن بود که بیش از 103 میلیون و 878 هزار دلار ارز آوری داشت.

وی با بیان اینکه کالاهای صادر شده از نظر وزنی شش درصد افزایش داشته است، گفت: در این مدت 47 میلیون و 821 هزار دلار کالا در بخش صنعتی، 22 میلیون و 246 هزار دلار کالا در بخش کشاورزی، 32 میلیون و 510 هزار دلار کالا در بخش صنایع دستی، یک میلیون و 249 هزار دلار کالا در بخش مواد شیمیایی و 50 هزار دلار کالا در بخش معدن از گمرک استان همدان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان مهمترین کالاهای صادراتی از استان همدان در این مدت را سیمان با 35 میلیون و 768 هزار دلار، سفال با 23 میلیون و 299 هزار دلار، کشمش با 20 میلیون و 340 هزار دلار، فرش دستباف با هفت میلیون و 167 هزار دلار و چینی‌آلات بهداشتی با دو میلیون و 800 هزار دلار عنوان کرد.

فرشچی‌موحد یادآور شد: در این مدت 68 قلم کالا به 34 کشور از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، دانمارک، اوکراین، استرالیا، روسیه، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان صادر شده است.