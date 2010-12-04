  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

از سوی اسقف فیلیپینی؛

بابانوئل به ربودن روحیه کریسمس متهم شد

بابانوئل به ربودن روحیه کریسمس متهم شد

یک عضو ارشد کلیسای کاتولیک فیلیپین بابانوئل را به عنوان نماد کریسمس در غرب به ربودن روحیه حقیقی کریسمس متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تئودور باکانی اسقف مانیل که اخیرا بازنشسته شده است گفت: امروزه درخواست برای داشتن بابانوئل در فیلیپین که از هر 10 نفر هشت نفر کاتولیک هستند رو به فزونی گذاشته است.

وی افزود: بابانوئل به ترویج مصرف گرایی کمک می کند چرا که وی نماد خرید و هدیه دادن است اما مسیح نماد فداکاری و ایثار است اما بابانوئل بیشتر جنبه تجاری و مادی دارد.

این شخصیت دینی کاتولیک در فیلیپین نسبت به جایگاه و تصاویر بابانوئل که اکنون در تمام فیلیپین به جای نماد تولد مسیح مشاهده می شود ابراز تأسف کرد و یادآور شد: مردم این کشور باید بدانند کریسمس زمان جشن گرفتن میلاد مسیح است. باید مسیح را در جریان مراسم کریسمس حفظ کنیم.

به گزارش مهر، بابا نوئل که به اسامی سنت نیکولاس، سنت نیک و پدر کریسمس نیز شهرت دارد در فرهنگهای مختلف یک قهرمان مردمی محسوب می شود که شب عید کریسمس در میان کودکان هدیه توزیع می کند و به سنت نیکولاس، اسقف قرن چهارم آسیای صغیر اشاره دارد.

بسیاری از افسانه های اروپایی درباره بابانوئل بر اساس شخصیت سنت نیکولاس روایت شده اند. سنت نیکولاس اسقفی در ترکیه فعلی بود که به فقرا هدیه می داد.
 

کد مطلب 1203312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها