بابانوئل به ربودن روحیه کریسمس متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تئودور باکانی اسقف مانیل که اخیرا بازنشسته شده است گفت: امروزه درخواست برای داشتن بابانوئل در فیلیپین که از هر 10 نفر هشت نفر کاتولیک هستند رو به فزونی گذاشته است.

وی افزود: بابانوئل به ترویج مصرف گرایی کمک می کند چرا که وی نماد خرید و هدیه دادن است اما مسیح نماد فداکاری و ایثار است اما بابانوئل بیشتر جنبه تجاری و مادی دارد.

این شخصیت دینی کاتولیک در فیلیپین نسبت به جایگاه و تصاویر بابانوئل که اکنون در تمام فیلیپین به جای نماد تولد مسیح مشاهده می شود ابراز تأسف کرد و یادآور شد: مردم این کشور باید بدانند کریسمس زمان جشن گرفتن میلاد مسیح است. باید مسیح را در جریان مراسم کریسمس حفظ کنیم.

به گزارش مهر، بابا نوئل که به اسامی سنت نیکولاس، سنت نیک و پدر کریسمس نیز شهرت دارد در فرهنگهای مختلف یک قهرمان مردمی محسوب می شود که شب عید کریسمس در میان کودکان هدیه توزیع می کند و به سنت نیکولاس، اسقف قرن چهارم آسیای صغیر اشاره دارد.

بسیاری از افسانه های اروپایی درباره بابانوئل بر اساس شخصیت سنت نیکولاس روایت شده اند. سنت نیکولاس اسقفی در ترکیه فعلی بود که به فقرا هدیه می داد.

