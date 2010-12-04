  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

حسین هدایتی:

مخالف حضور خاکپور در استیل آذین نبودم/ علی پروین اختیار تام دارد

مخالف حضور خاکپور در استیل آذین نبودم/ علی پروین اختیار تام دارد

رییس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین با اشاره به اینکه مخالف حضور محمد خاکپور در این تیم نبوده است،گفت: با توجه به شرایط حساس تیم نمی‌خواستم تا زمان عقد قرار داد رسمی خبر پیوستن خاکپور به استیل آذین اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در مورد شایعه مخالفتش با خصوص محمد خاکپور در تیم استیل آذین گفت: این خبر اشتباه و غیرواقعی است زیرا ماجرا از این قرار بود که علی پروین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته با محمد خاکپور مذاکرات اولیه را انجام داد. 

وی افزود: خاکپور از پروین یک روز برای فکر کردن فرصت خواسته بود اما ناگهان اعلام شد وی به استیل آذین پیوسته است، این خبر درحالی مطرح شد که مربیان دیگری هم کاندیدای مربیگری در تیم ما بودند. سوال من این است تا زمانی که عقد قرارداد با یک مربی رسمی نشده، چگونه این خبرها منتشر می‌شود؟ اگر با خاکپور به توافق نمی‌رسیدیم ما می‌ماندیم و حاشیه‌ای جدید برای بازیکنانمان.

مالک باشگاه استیل آذین در مورد اینکه چرا روز گذشته اعلام کرده بود هنوز با خاکپور به توافق نرسیده، افزود: زمانی که مصاحبه‌ام روی سایت باشگاه قرار گرفت، هیچگونه عقد قرارداد رسمی با خاکپور منعقد نکرده بودیم و من هم واقعیت را گفتم اما پس این ماجرا بود که پروین به من زنگ زد و گفت خاکپور شرایط استیل آذین را قبول کرده و سپس اقدامات بعدی انجام شد.

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر شرایط استیل آذین بسیار حساس است و برخی‌ها هم دوست دارند اوضاع را بدتر کنند، به همین دلیل من و سایر مسئولان وبازیکنان استیل آذین باید مراقب خیلی از مسائل باشیم.
 
هدایتی در پایان گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم تمام اختیارات فنی تیم استیل آذین را به علی پروین سپرده ام و ایشان اختیار تام دارد تا در هر زمینه اقدام کند، من بارها این مورد را به ایشان اعلام کرده ام
کد مطلب 1203313

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها