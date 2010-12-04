تردد خودرو و مسافر از مرز پرویز خان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مرز پرویز خان در صادرات به کشورعراق، اظهار داشت: با توجه به مشکلات متعدد تجار و بازرگانان استان در خصوص عدم امکان تردد از مرز پرویز خان، رایزنی های بسیاری با مقامات کشورمان واستان سلیمانیه عراق انجام گرفت و طی آن قرار شد بعد از فراهم شدن مقدمات، تردد از این مرز آزاد شود.

وی افزود: در همین راستا چندین جلسه با مقامات کشوری و مسئولان مربوطه در استان سلیمانیه برگزار کردیم که خوشبختانه هم اکنون مقدمات آغاز تردد مسافر و خودرو شخصی از مرز پرویز خان فراهم شده و از 15آذر ماه تردد از این مرز امکان پذیر خواهد شد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدام، تلاشهایی نیز جهت برقراری پرواز کرمانشاه - سلیمانیه نیز صورت گرفته که امیدواریم با همکاری مسئولان این مهم نیز محقق شود.

مرز پرویز خان در قصر شیرین نزدیک ترین مرز تا سلیمانیه عراق است و به همین دلیل تجار و بازرگانان این مرز را بهترین مکان برای تردد و صدور کالاهای خود به سلیمانیه و کردستان عراق می دانند.