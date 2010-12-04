امکانات کشور برای مهار حریق گلستان بکارگرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی صبح شنبه در بازدید از مناطق جنگلی دچار حریق استان، به نقش جنگل در جامعه و تعلق آن به حکومت اسلامی و لزوم بهره مندی از همه توانایی های کشور در کنترل آنش تاکید کرد.

وی خواستار حضور مسئولان کشور همچون رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور و رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست به منطقه جهت برآورد آسیب های وارد شد.

پوریانی بیان داشت: توجه جدی در تجهیز استان، امکانات و نیروی انسانی لازم در مهار آتش و حفظ و حراست از انفال و منابع طبیعی ضرروی است.



در این بازدید دادستان مرکز گلستان از نزدیک در جریان اقدامات شبانه روزی دستگاههای اجرایی، نظامی و نیروهای مردمی در کاهش و کنترل آتش قرار گرفت.



پس از بازدید جلسه ای به منظور تبادل نظر در خصوص فعالیت های مورد نیاز برای کاهش آتش سوزی و نجات جنگل با حضور نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، فرماندار گرگان و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان گرگان برگزار شد.



جنگلهای گلستان در دوهفته گذشته دو سری دچار آتش سوزی شد.