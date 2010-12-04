گیلانی در سفری دو روزه عازم افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که "یوسف رضا گیلانی" در سفر دو روزه خود به افغانستان با "حامد کرزای" درباره توسعه روابط دوجانبه اسلام آباد-کابل و اوضاع منطقه گفتگو می کند.

نخست وزیر پاکستان همچنین با "مارشال محمد قسیم فهیم" معاون اول و "محمد کریم خلیلی" معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان و همچنین "محمد یونس قانونی" رئیس ولسی جرگه یا پارلمان و "برهان الدین ربانی" رئیس شورای عالی صلح این کشور دیدار می کند.

سفر گیلانی به افغانستان در حالی صورت می گیرد که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته وارد کابل شد و پس از ورود به افغانستان به پایگاه بگرام رفت و در دیدار با نظامیان آمریکایی مدعی شد که استراتژی کاخ سفید برای افغانستان نتیجه داده و اوضاع در حال پیشرفت است.