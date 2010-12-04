به گزارش مهر از ورایتی جیسن لی قرارداد بازی در نقش اول زن این نمایش نوشته جان گوئر در برادوی روی صحنه می رود را امضا کرد.



پیش از این حضور بن‌استیلر به عنوان بازیگر نقش اصلی مرد و ادی فالکو دراین نمایش قطعی شده بود. نسخه جدید از نمایش "خانه برگ‌های آبی" توسط دیوید کرومر کارگردانی می شود.کرومر پیش از این نمایش‌هایی چون " شهر ما" و " خاطرات ساحل برایتن" را در برادوی روی صحنه برده بود.



جیسن لی پیش از این نیز سابقه بازی در نمایش های برادوی را داشته است.او در نمایش هایی چون " کاباره" و " اثبات" نیز به نقش آفرینی پرداخته بود.جیسن لی در سال 2005 نیز در یک نمایش مستقل خارج از برادوی با عنوان " مهمانی آبیگیل" بازی کرده بود.سایر بازیگران این نمایش هنوز انتخاب نشده‌اند.



نمایش " خانه برگ‌های آبی" نخستین بار در سال 1971 در برادوی روی صحنه رفت.اسکات رودین نیز تهیه کننده این نمایش است. نمایش "‌خانه برگ‌های آبی" 25 آوریل ( 5 اردیبهشت 90) افتتاح می‌شود.