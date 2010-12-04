خشم نمایندگان کنگره آمریکا از تصمیم برزیل/ واکنش وزیرخارجه رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "النا راس لتینن" نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا که در ماه ژانویه آتی سمت ریاست کمیته روابط خارجی کنگره را بر عهده می گیرد در این باره اظهار داشت: تصمیمی که توسط "لولا داسیلوا" رئیس جمهور برزیل اعلام شد تصمیمی تاسف برانگیز است که نتیجه ای جز آسیب زدن به امنیت و صلح در خاورمیانه ندارد.

وی در اظهاراتی جانبدارانه تاکید کرد: پیش از هر گونه اقدامی در این زمینه (به رسمیت شناختن فلسطین) باید از طرف فلسطینی خواسته شود به میز مذاکرات مستقیم بازگشته و یهودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد!

"الیوت آنجل" نماینده دموکرات کنگره نیز در اظهاراتی مداخله جویانه افزود: تصمیم برزیل در به رسمیت شناختن فلسطین در مرزهای 1967 آخرین انحراف سیاست خارجی برزیل خواهد بود که در زمان لولا انحرافات زیادی داشته است.

وی تاکید کرد: برزیل در اتخاذ این تصمیم دچار اشتباه شده است.

از سوی دیگر، "آویگدور لیبرمن" وزیرخارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه دوران ریاست جمهوری داسیلوا تا یک ماه دیگر به پایان می رسد، اظهار داشت: از این اقدام رئیس جمهور برزیل شگفت زده شدیم.

وی با ابراز تاسف از این تصمیم برزیل افزود: به رسمیت شناختن فلسطین از این جهت که مسئله مرزها جزئی از مذاکرات نهایی ما با فلسطینیان محسوب می شود، نقض توافقات اسرائیل و فلسطین است.

وزارت خارجه برزیل روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل بنا به درخواست شخصی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تاریخ 24 نوامبر تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت.