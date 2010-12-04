  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قیمت مسکن تا 20 درصد کاهش می یابد

قیمت مسکن تا 20 درصد کاهش می یابد

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس آمار هشت ماهه اول سال جاری اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی پیش بینی می شود از اوایل ماه آینده به تدریج قیمت مسکن تا 20 درصد کاهش یابد.

محمدرضادشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر هدفمندشدن یارانه ها بر قیمت مسکن گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاثیری بر قیمت مسکن ندارد زیرا سه عامل اصلی تاثیرگذار برهزینه های تولید مسکن زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد در هیچ زمانی از یارانه برخوردار نبوده و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها نمی تواند تاثیری درهزینه های تولید مسکن داشته باشد.

وی افزود: برخی عوامل سودجو طی سالیان اخیر موجب افزایش قیمت مسکن بوده اند که با کنترل یا حذف این عوامل و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن امروز عوامل افزایش قیمت مسکن خنثی شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: کشور با کاهش قیمت مسکن مواجه نیست بلکه در واقع افزایش بی منطق قیمت مسکن طی سالهای 1385 و 86 اکنون به وضع طبیعی و گذشته خود بازمی گردد.

وی علل اصلی افزایش قیمت مسکن طی سالهای یادشده را چاپ گسترده چک پول، دادن وام مسکن توسط بانکهای خصوصی بدون برنامه ریزی و افزایش قیمت فروش تراکم توسط شهرداریها اعلام کرد وافزود: با حذف این عوامل، قیمت مسکن به خصوص ساختمانهایی با قدمت سه سال به بالا کاهش می یابد.

دشتی اردکانی گفت: همه ساله با شروع فصل پائیز و زمستان ساخت و ساز ساختمان کاهش می یابد بنابراین تقاضا برای مصالح ساختمانی نیز کمتر می شود. همچنین به دلیل پایان فصل برداشت محصول و عدم امکان فعالیت بر روی اراضی کشاورزی، بخشی از کارگران کشاورزی برای کار به مناطق شهری مراجعه می کنند که به دلیل کاهش تقاضا برای استفاده از کارگر و همچنین افزایش عرضه نیروی کار، دستمزد کارگر نیز کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: قیمت زمین و خانه کلنگی هم کماکان روند نزولی خود را طی می کند که با این اوصاف دلیلی بر افزایش و یا حتی ثبات قیمت مسکن وجود ندارد و ساختمانهایی که سه یا چهار سال پیش ساخته شده اند نیز هزینه تولید سال 1386 را نپرداخته اند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: پیش بینی ما براساس آمار اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی طی هشت ماهه اول حکایت از آن دارد که از اوایل ماه آینده به تدریج قیمت مسکن کاهش یافته و حتی تا 20% کاهش هم می یابد. 

کد مطلب 1203327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها