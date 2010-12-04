قیمت مسکن تا 20 درصد کاهش می یابد

محمدرضادشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر هدفمندشدن یارانه ها بر قیمت مسکن گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاثیری بر قیمت مسکن ندارد زیرا سه عامل اصلی تاثیرگذار برهزینه های تولید مسکن زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد در هیچ زمانی از یارانه برخوردار نبوده و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها نمی تواند تاثیری درهزینه های تولید مسکن داشته باشد.

وی افزود: برخی عوامل سودجو طی سالیان اخیر موجب افزایش قیمت مسکن بوده اند که با کنترل یا حذف این عوامل و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن امروز عوامل افزایش قیمت مسکن خنثی شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: کشور با کاهش قیمت مسکن مواجه نیست بلکه در واقع افزایش بی منطق قیمت مسکن طی سالهای 1385 و 86 اکنون به وضع طبیعی و گذشته خود بازمی گردد.

وی علل اصلی افزایش قیمت مسکن طی سالهای یادشده را چاپ گسترده چک پول، دادن وام مسکن توسط بانکهای خصوصی بدون برنامه ریزی و افزایش قیمت فروش تراکم توسط شهرداریها اعلام کرد وافزود: با حذف این عوامل، قیمت مسکن به خصوص ساختمانهایی با قدمت سه سال به بالا کاهش می یابد.

دشتی اردکانی گفت: همه ساله با شروع فصل پائیز و زمستان ساخت و ساز ساختمان کاهش می یابد بنابراین تقاضا برای مصالح ساختمانی نیز کمتر می شود. همچنین به دلیل پایان فصل برداشت محصول و عدم امکان فعالیت بر روی اراضی کشاورزی، بخشی از کارگران کشاورزی برای کار به مناطق شهری مراجعه می کنند که به دلیل کاهش تقاضا برای استفاده از کارگر و همچنین افزایش عرضه نیروی کار، دستمزد کارگر نیز کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: قیمت زمین و خانه کلنگی هم کماکان روند نزولی خود را طی می کند که با این اوصاف دلیلی بر افزایش و یا حتی ثبات قیمت مسکن وجود ندارد و ساختمانهایی که سه یا چهار سال پیش ساخته شده اند نیز هزینه تولید سال 1386 را نپرداخته اند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: پیش بینی ما براساس آمار اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی طی هشت ماهه اول حکایت از آن دارد که از اوایل ماه آینده به تدریج قیمت مسکن کاهش یافته و حتی تا 20% کاهش هم می یابد.