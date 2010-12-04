کارخانجات فارس شیر یارانه ای بوشهر و تهران را تامین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهران حفاری در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیان کرد: در حال حاضر 160 تن شیر خام در فارس تولید که توسط 35 کارخانه جذب می شود و از این تعداد 28 کارخانه در تولید شیر یارانه ای با سازمان بازرگانی استان فارس همکاری می کنند.

وی ادامه داد: سهمیه شیر هر شهرستان بر اساس آمارکالابرگ مرحله سیزدهم شهری تعیین شده و به عنوان مثال در فروردین ماه روزانه 364 هزار و 77 لیتر بوده و با اجرای طرح تلفیق این میزان 27 درصد افزایش و به 465 هزار و 75 لیتر در روز افزایش یافته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس عنوان کرد: با اجرای طرح تلفیق فاصله قیمت شیر یارانه ای کمتر اما در نهایت افزایش عرضه را به دنبال داشته که موجب توزیع مناسب تر و رضایتمندی مردم شده است.

حفاری بیان کرد: به منظور ارتقای نظارت بر تامین و توزیع شیر یارانه ای طرح استقرار بازرسان مقیم در کارخانجات لبنی استان از سال گذشته اجرا و بر همین اساس بازرسان از زمان تولید شیر یارانه ای تا اتمام آن در کارخانه حاضر و بر اساس تاریخ تولید درج شده بر روی بسته های شیر اقدام به شمارش شیر و در نهایت صدور مجوز توزیع می کنند.

وی متذکر شد: در حال حاضر وزارت بازرگانی سالیانه قریب 32 میلیارد تومان بابت یارانه شیر به کارخانجات لبنی استان پرداخت می کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل تامین و توزیع شیر وجود ندارد، از همشهریان خواست هرگونه تخلفی در این خصوص را با تلفن 124 به سازمان بازرگانی اطلاع دهند.