آگاهی دادن نوجوانان از راههای مقابله با جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح شنبه در همایش خانواده در گرگان افزود: با توجه به مشکلات اخلاقی فراوان فرا روی جوانان، نباید آنها را در هر سن و سالی که هستند بدون اطلاع و نا اگاه در اجتماع رها کرد.

وی تاکید کرد: پدران و مادران باید بدانند که فرزندان آسیب پذیرند و برای مقابله و پیشگیری از لغزشها و انحرافات آمادگی داشته باشند، لازم است والدین در صورت مشاهده رفتار انحرافی مسأله را جدی گرفته و زمینه های بروز آن را قبل از اینکه ریشه بدواند از بین ببرند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان نهاد خانواده را یکی از موثر ترین و کلیدی ترین عوامل در تامین بهداشت قضایی و حقوقی در جامعه دانست و افزود: خانواده یکی از محوری ترین نهاد اجتماع بشری است، هرچه خانواده سالم تر باشد، به همان میزان جامعه سالم تر و شاداب تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری گلستان سال گذشته سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) را روز بدون طلاق نامگذاری کرد و در این روز هیچگونه حکم طلاقی صادر نشد و لذا امسال هم تصمیم گرفتیم در جهت گرامیداشت و پاسداشت روز خانواده همایش دین در خانواده را در استان برگزار کنیم.

به گفته این مقام عالی قضایی استان، دستگاه قضایی به جهت تحقق بهداشت قضایی در جامعه بدنبال جامعه ای عاری از ظلم و ناهنجاری است و مشارکت همه قوا برای رسیدن به موفقیت در این راستا امری اجتناب ناپذیر است.

فاضلیان، با اشاره به اینکه نقش دین و آموزه های دینی نقشی برجسته و تاثیر گذار در خانواده است تصریح کرد: بحث جهانی شدن و تاثیر حقوق خانواده نگرانی کشورهای جهان بخصوص کشورهای جهان سوم را بدنبال داشته است زیرا غرب همیشه در راه تسلط افکار و عقاید خود بوده است و در این راستا راه مقابله توجه به ارزشهای اخلاقی و اسلامی در خانواده و جامعه است.

رئیس کل دادگستری گلستان، در بخش دیگیر از سخنان خود خانواده را اولین و اساسی ترین نهاد اجتماعی دانست و گفت: این نهاد دارای مسئولیتهای زیادی در تربیت و پرورش فرزندانی سالم، با نشاط، خلاق و پایبند به ارزشهای دینی و اجتماعی است.

فاضلیان، با بیان این مطلب که آرزوی تمامی پدران و مادران این است که فرزندانی صالح را به عنوان ثمره زندگی خویش به جامعه تحویل دهند، گفت: دوران نوجوانی، به عنوان مهمترین و حساس ترین دوران رشد فرد در زندگی شناخته شده است که عدم ارتباط صحیح والدین با نوجوانان و بی توجهی به نیازهای واقعی و خاص آنان، سلامت و بهداشت روانی خانواده را تهدید می کند.