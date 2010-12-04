شناسایی و توالی یابی ژن هورمون رشد فیل ماهی دریای خزر

محمد پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سرعت رشد فوق العاده فیل ماهی دریای خزر به عنوان سریع رشد ترین ماهی خاویاری جهان، جداسازی ژن رشد و انتقال آن به سایر گونه های خاویاری می تواند نقش بسیارموثری در افزایش تولید این گونه ها در آینده داشته باشد.

وی عنوان کرد: این تحقیق که با حمایت و پشتیبانی موسسه تحقیقات شیلات ایران و موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی انستیتو در حال اجراست مراحل اجرایی اولیه خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و دستاوردهای ارزشمندی کسب کرد و نتایج آن در بانک ژن جهانی به ثبت رسید.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: در این تحقیق از هیپوفیز دو عدد فیل ماهی بالغ نمونه برداری شد و cDNA اختصاصی آن با استفاده از پرایمرها ساخته شد که دارای جایگاه پهلوگیری در مناطق حفظ شده بودند سپس باند حاصل از PCR کلون و توالی یابی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این بررسی خوشبختانه توالی کامل ژن کد کننده شناسایی شده مربوط به هورمون رشد فیل ماهی بوده و دارای 98 درصد تشابه و همولوژی با ژن هورمون رشد تاسماهی روسی و تاسماهی چینی بود و توالی آن در NCBI به شماره HQ166628 ثبت شد.

پورکاظمی افزود: بررسی توالی پروتئینی ژن بدست آمده با استفاده از نرم افزار ORF finder نشان داد که از214 اسید آمینه فیل ماهی، 209 اسید آمینه مشابه تاسماهی روسی بود و در پنج اسید آمینه هم با تاسماهی چینی تفاوت داشت.

وی گفت: در ادامه تحقیق توالی کامل هورمون رشد در میزبان یوکاریوتی کلون شود تا برای بیان ژن مطالعات بعدی صورت گیرد همچنین ویژگیهای بیوشیمیایی ژن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری اظهار امیدواری کرد: با حمایت و پشتیبانی بیشتر از این پروژه بتوان نتایج کاربردی را بزودی تکمیل و مورد بهره برداری عموم قرار داد.