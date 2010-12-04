احداث 16 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همایون حائری، توسعه شبکه فیبر نوری را از راهبردهای چهارگانه صنعت برق کشور در زمان حاضر اعلام کرد و افزود: در این راستا احداث 16 هزار کیلومتر فیبر نوری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل توانیر همچنین هوشمندسازی کنتورها طی برنامه پنج ساله را از دیگر راهبردهای صنعت برق دانست و افزود: مقرر شده است در یک دوره پنج ساله، تمام کنتورهای برق کشور هوشمند شوند.

وی مدیریت مصرف و بهبود بهره وری را راهبرد دیگر صنعت برق کشور خواند و تصریح کرد: یکی از پایه های قوی مدیریت مصرف و بهبود بهره وری، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

حائری همچنین از برنامه ریزی برای استفاده از زغال سنگ در سبد سوخت صنعت برق به منظور پیشگیری از انتشار گازهای گل خانه ای به عنوان یکی دیگر از راهبردهای این صنعت خبر داد.