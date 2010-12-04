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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

"باد بهشت" یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود

"باد بهشت" یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود

فیلم تلویزیونی "باد بهشت" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی دی‌ماه آماده نمایش می‌شود.

کاوه سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تدوین را ابوالفضل معماریان ادامه می‌دهد، هنوز صداگذار و آهنگساز این فیلم 90 دقیقه‌ای مشخص نشده‌اند. "باد بهشت" دی‌ماه آماده پخش می‌شود.

مسعود کرامتی، تریشکو پناهنده، هیلدا خسروی، محمد مین‌باشی و افشین سنگ‌چاپ بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند. دیگر عوامل فیلم "باد بهشت" عبارتند از تصویربردار: علی قاضی، صدابردار: امیر پرتوزاده، گریم: عبدالله صفدری، طراح صحنه و لباس: هادی فدوی و تهیه‌کننده: سعید مهران.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی"، "آتش زیر خاکستر" و... را کارگردانی کرده است.
 
کد مطلب 1203337

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