کاوه سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: تدوین را ابوالفضل معماریان ادامه می‌دهد، هنوز صداگذار و آهنگساز این فیلم 90 دقیقه‌ای مشخص نشده‌اند. "باد بهشت" دی‌ماه آماده پخش می‌شود.

مسعود کرامتی، تریشکو پناهنده، هیلدا خسروی، محمد مین‌باشی و افشین سنگ‌چاپ بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند. دیگر عوامل فیلم "باد بهشت" عبارتند از تصویربردار: علی قاضی، صدابردار: امیر پرتوزاده، گریم: عبدالله صفدری، طراح صحنه و لباس: هادی فدوی و تهیه‌کننده: سعید مهران.

کاوه سجادی حسینی فیلم‌های تلویزیونی "راه"، "نگرانی"، "آتش زیر خاکستر" و... را کارگردانی کرده است.

