  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مصلای ری برگزار می‌شود

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مصلای ری برگزار می‌شود

مراسم سوگواری دهه اول محرم الحرام، ماه عزای خاندان رسالت و ماه شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و 72 تن از یاران با وفای آن حضرت در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از شب نخست تا شب 15 ماه محرم الحرام بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود حجت الاسلام کاردان در 10 شب نخست و حجت الاسلام معین شیرازی در 5 شب آخر به سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد مختلف واقعه عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) و یاران وفادار آن حضرت می پردازند.

اصغر حیدری از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دهه نخست این مراسم به مرثیه سرایی پرداخته و عربسرخی و رمضانپور نیز در 5 شب آخر مراسم ، به نوحه سرایی در مورد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می پردازند.

سه شنبه 16 آذر، اول محرم سال 1432 هجری قمری است .

کد مطلب 1203340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها