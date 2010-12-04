به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از شب نخست تا شب 15 ماه محرم الحرام بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود حجت الاسلام کاردان در 10 شب نخست و حجت الاسلام معین شیرازی در 5 شب آخر به سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد مختلف واقعه عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) و یاران وفادار آن حضرت می پردازند.



اصغر حیدری از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دهه نخست این مراسم به مرثیه سرایی پرداخته و عربسرخی و رمضانپور نیز در 5 شب آخر مراسم ، به نوحه سرایی در مورد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می پردازند.

سه شنبه 16 آذر، اول محرم سال 1432 هجری قمری است .