مدال آوران مسابقات آسیایی گوانگجو در همدان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان در این مراسم با ابراز خرسندی از درخشش ورزشکاران همدانی در این مسابقات، اظهار داشت: مردم قدرشناس ایران در لحظه پیروزی و هنگام ورود قهرمانان به کشور، استقبال واقعی را از این قهرمانان داشتند.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه بازیهای آسیایی گوانگجو برای استان همدان بسیار پربار بود و همدان را در کشور و آسیا سربلند کرد، گفت: کسب پیروزی ها و مدال زرین در بازیهای آسیایی، نقطه عطفی برای مدیران و مسئولان است تا با برنامه ریزی و آینده نگری، حضور ورزشکاران استان همدان را برای کسب مدال ها و افتخارات بیشتر در مسابقات آسیایی و بین المللی فراهم کنند.

استاندار همدان به برخی ظرفیتها و قابلیتهای ورزشی در شهرستان های استان همدان اشاره و خاطرنشان کرد: مسئولان هر یک از شهرستانهای استان همدان برای رشته های ورزشی که دارای مزیت و شهرتی است و توفیق در آن را سهل الوصول تر می دانند، برنامه ریزی کنند.

پیریایی با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران و مسئولان امر در این پیروزی ها افزود: استان همدان با برخورداری از قابلیتهای بی نظیر و وجود ورزشکاران و قهرمانان پر افتخار می تواند توانمند تر از گذشته در مسابقات مختلف ملی و بین المللی شرکت کند.

در این مراسم از آقایان صادق گودرزی و جمال میرزایی دارندگان مدال طلا در رشته کشتی و خانم مه لقا جامه بزرگ دارنده مدال نقره در رشته تیراندازی بازی های آسیایی گوانگجو تجلیل شد.