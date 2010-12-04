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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

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سری جدید "راز آرماگدون" از شبکه خبر پخش می‌شود

سری جدید "راز آرماگدون" از شبکه خبر پخش می‌شود

سری چهارم مجموعه راز آرماگدون با عنوان "راز آرماگدون 4 : پروژه اشباح" از شبکه خبر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از تولیدات گروه سیاسی اقتصادی شبکه خبر است که از امروز 13 آذرماه روزهای زوج از شبکه خبر روی آنتن می‌رود. 
 
"راز آرماگدون 4" به نویسندگی و کارگردانی سعید مستغاثی تهیه شده و نقش کانون‌های پنهان صهیونیستی در به خدمت گرفتن رسانه‌ها اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون و اینترنت و سینما و بازی‌های کامپیوتری در جهت جنگ نرم علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین پدید آوردن فرقه‌های شبه عرفانی و شرک‌آمیز برای تخریب اذهان نسل جوان و دور ساختن آنها از ادیان توحیدی و ابراهیمی به تصویر کشیده می‌شود.
 
- مستند "فرهنگ ما" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی غلامرضا مهیمن در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. در این مستند هنرمندان هنرهای دستی مانند کاشی‌کاری، قلمکاری، سفالگری، نقاشی و ... معرفی می‌شوند. کارشناسان مستند گزارشی "فرهنگ ما" سیدجواد حسینی، گیتی آذرمهر، استاد گیاهی و ... هستند.
کد مطلب 1203347

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