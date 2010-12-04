گلستان از بهترین استانهای سنی نشین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در حاشیه نشست با علمای و شخصیت های مذهبی استان، گلستان را الگوی وحدت شیعه و سنی در کشور و حتی جهان اسلام دانست و ادامه داد: امروز صداقت مهم ترین موضوعی است که ما در خصوص برادران اهل سنت به کار می گیریم.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به برگزاری کنگره موثر نبوت در گرگان، به جایگاه رفیع زن در جهان اسلام اشاره کرد و بیان داشت: در مسائل معنوی و قرب به سوی خداوند متعال هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که توجه به خانم ها در مقایسه با مردان در مکتب اسلام بیشتر است، افزود: جایگاه و منزلتی که زنان در مکتب اسلام دارند درهیچ مکتب دیگری وجود ندارد.

امام جمعه گرگان با اشاره به این که امروز نگاه دیگر مکاتب دنیا به انسان و به ویژه زن به گونه ای دیگر است، خاطرنشان کرد: اسلام نگاهی بنیانی به جایگاه انسان داشته است.

وی با اشاره به اینکه در مکتب اسلام انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است، اضافه کرد: اما در دیگر مکاتب چنین دیدگاهی نسبت به انسان وجود ندارد.

وحدت رمز پیروزی مسلمانان

وی اختلاف افکنی را یکی از مهم ترین توطئه های چندین ساله دشمنان در میان امت اسلامی اسلامی دانست و گفت: رمز پیروزی مسلمانان در برابر تاکتیک های تفرقه افکن دشمنان تنها وحدت و همدلی است.



وی با بیان این که ما باید حساب اهل سنت را از وهابیت جدا کنیم، افزود: امروز تفکر وهابیت مهم ترین خطری است که دنیای اسلام را تهدید می کند.



امام جمعه گرگان با بیان این که بسیاری از برادران اهل سنت نیز با تفکرات انحرافی وهابیت مخالفت شدید دارند، خاطرنشان کرد: وهابیت امروز تنها اجرا کننده نقشه های صهیونیسم و استکبار در جوامع اسلامی است.

گروههای وهابی در گلستان فعالیت ندارند

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که در خصوص فعالیت گروه های وهابی دراستان پرسیده بود، گفت: ممکن است این گروه ها در گلستان وجود داشته باشند، اما بنده با قاطعیت می توانم بگویم که فعالیتی ندارند.



آیت الله نورمفیدی با بیان این که امروز همه تلاش استکبار برای تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی خلاصه شده است، ادامه داد: گروه های وهابی نیز دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان همراهی می کنند.



نماینده ولی فقیه در گلستان با تأکید بر این که امروز برادران شیعه و سنی با صفا و صمیمیت در کنارهم زندگی می کنند، ادامه داد: همه مسلمانان باید مراقب توطئه های دشمنان اسلام باشند.



نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان این که تفکر وهابی مهم ترین خطر برای وحدت دنیای اسلام است، گفت: وهابیت امروز تنها اجرا کننده نقشه های صهیونیسم و استکبار در جوامع اسلامی است.



وی با بیان این که امروز علمای شیعه و سنی در ایجاد وحدت کلمه میان مسلمانان وظیفه سنگینی بر عهده دارند، تصریح کرد: همه باید در این زمینه قدم بردارند و مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شوند.



آیت الله نورمفیدی در ادامه رهبرمعظم انقلاب اسلامی از تأثیر گذارترین شخصیت در ایجاد وحدت و همدلی در جهان اسلام دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره با صدور پیام های وحدت بخش خود همه توطئه های دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان را خنثی می کنند.



امام جمعه گرگان، مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جهان اسلام را عامل خنثی شدن دسیسه های استکبار جهانی در دنیای اسلام عنوان کرد و افزود: ایشان همواره جهان اسلام را از بحران های تفرقه های آلود رهایی دادند.



نماینده ولی فقیه درگلستان با تأکید براین که همه ما امروز موظف هستیم که مصالح امت اسلامی را در نظربگیریم، افزود: این روش نیز همواره مد نظر ائمه معصومین(ع) نیز بوده است.