علی فتح الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال تهران با پاس همدان گفت: تیم ما در این بازی به نسبت قبل بهتر عمل کرد. تیم به انسجام و هماهنگی لازم رسیده و من از نتیجه و عملکرد تیم راضی هستم. بالاخره وقتی استقلال به تیم خوب و جوانی چون پاس سه گل می‌زند، من نمی توانم از بازی تیم راضی نباشم.

از اهداف تعیین شده خود جلوتر هستیم

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در نیم فصل اول لیگ برتر گفت:هدف اصلی ما این بود که در نیم فصل اول یکی از رتبه‌های سوم و چهارم جدول را در اختیار داشته باشیم و در نیم فصل دوم به صدر جدول صعود کنیم. امروز صدرنشین لیگ هستیم و این شانس را داریم که نیم فصل اول را با ایستادن بر سکوی دوم به اتمام برسانیم. با این شرایط از برنامه‌هایی که مدنظر داشتیم، جلوتریم و این نتیجه‌ای امیدوارکننده است.

عملکرد فنی تیم در نیم فصل اول راضی کننده بود

"آیا تیم استقلال به لحاظ فنی در نیم فصل اول خواسته‌های شما را برآورده کرده است؟"، فتح الله‌زاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: تیم ما در ابتدای فصل جاری 14 بازیکن خود را از دست داد و جای خالی آنها را با نفرات جدید پر کردیم. هماهنگی بازیکنان در این وضعیت آسان نیست و نیاز به زمان دارد. در مجموع از عملکرد فنی تیم نیز راضی هستم و این امید را دارم که در نیم فصل تیمی منسجمتر را روانه مسابقات کنیم.

طالب لو در جریان نیم فصل درخواست رضایتنامه کرد

شایعه جدایی وحید طالب لو از تیم استقلال سوژه پرسش دیگر خبرنگار مهر از فتح الله‌زاده بود که وی در واکنش به این موضوع گفت: در جریان نیم فصل اول لیگ برتر وحید طالب لو با من ملاقاتی داشت. او در این جلسه از اینکه نیمکت نشین بود، ابراز ناراحتی کرد و خواهان رضایتنامه‌اش شد. طالب لو به من گفت: "اگر شما اجازه می دهید به تیم دیگری بروم و می خواهم فرصت بازی داشته باشم".

به طالب لو قول مردانه دادم که اگر رضایتنامه خواست به او بدهم

وی در این خصوص افزود: من در آن جلسه به وحید گفتم تا نیم فصل بماند و تلاش کند. به وحید گفتم، فوتبال همین است، روزی تو بازی می کنی و روزی هم محمدی. به او تاکید کردم بماند و حقش را در زمین بگیرد. در عین حال به طالب‌لو قول مردانه دادم اگر تا نیم فصل شرایط در تیم استقلال آنطور که باید باشد، نشد، به او رضایتنامه خواهم داد تا به هر تیمی خواست برود. البته وحید این نکته را هم گوشزد کردم که با جدایی از استقلال ضرر خواهد کرد اما به اول قول دادم اگر اصرار برجدایی دارد، مانعش نشوم.

طالب‌لو تا هر زمانی که خواست می تواند در استقلال بماند

سرپرست باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: وحید طالب‌لو دروازه بان خوبی است و من هم مانند هر استقلالی دیگر دوست دارم او همچنان در استقلال بماند. وحید تا هر وقتی که بخواهد می تواند در استقلال بماند و کسی نمی تواند او را وادار به جدایی کند، مگر اینکه خودش میل به جدایی داشته باشد. آخر کدام آدم عاقلی اجازه می دهد که دروازه بانی چون طالب‌لو را به راحتی از تیمش برود.

حجازی؛ رئیس کمیته فنی و پورحیدری؛ سرپرست تیم استقلال می مانند

وی در ادامه خبر مذاکره مسئولان باشگاه استیل آذین با مدیران استقلال برای انتقال طالب لو به این تیم را تایید کرد و در خصوص شایعه حضور ناصر حجازی روی نیمکت استقلال به عنوان سرپرست گفت: این شایعه‌ای بیش نیست! آقای پورحیدری همچنان به عنوان مدیرفنی و سرپرست تیم را همراهی می کند و آقای حجازی نیز رئیس کمیته فنی باشگاه خواهد بود.

واکنش فتح الله‌زاده به اظهارات مظلومی

فتح الله‌زاده در واکنش به اظهارات پرویز مظلومی در پایان دیدار استقلال - پاس همدان که از تلاش برخی‌ها برای نشستن روی نیمکت مربیگری استقلال پرده برداشته بود، گفت: این صحبت‌هایی که آقای مظلومی کرده است، خوب نیست. نمی دانم چرا چنین مسائلی را عنوان کرده است. من بارها به آقای مظلومی گفته ام که چنین مسائلی را مطرح نکند چرا که برای استقلال حاشیه درست می کند. آنچه مسلم است، همه دوست دارند، در تیم استقلال حضور داشته و به نحوی در این باشگاه فعالیت کنند و این اتفاق جدید و تازه‌ای نیست. ما در این شرایط باید کار خود را انجام دهیم که کار خود من حمایت از پرویز مظلومی و کادر فنی استقلال بوده است.

از مظلومی گلایه دارم

وی در خاتمه تصریح کرد: من در این فصل نهایت پشتیبانی و حمایت را از کادر فنی استقلال داشته‌ام و این انتظار را از آقای مظلومی دارم که بی توجه به حواشی به کار خود بپردازد. تا به امروز کدام مدیرعامل در استقلال و پرسپولیس بوده که با سرمربی این تیم قرارداد 2 ساله ببندد؟ من با مظلومی قرارداد 2 ساله بستم، این بدان معناست که از او پشیبانی لازم را دارم و حمایت کافی را از وی به عمل خواهم آورد.