15 هزار سالمند کمیته امداد از مزایای طرح سلامت بهره مند می شوند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 27 هزار سالمند تحت حمایت این نهاد هستند، افزود: هدف از اجرای این طرح مراقبت از سالمندان و آشنایی آنان با چگونگی تغذیه صحیح و افزایش سلامت روحی و روانی آنان است.

وی عنوان کرد: مرحله آزمایشی این طرح در نیمه دوم مهرماه امسال برای 70 نفر از سالمندان در شهرستانهای رودسر و بندر انزلی اجرا شد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان نتایج اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مرحله دوم اجرای این طرح که از 15 آذرماه سال جاری در شهرستانهای تالش، آستارا، فومن، صومعه سرا، لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستانه اشرفیه، املش، سیاهکل، لوشان، بندر انزلی، رودسر و مناطق سه گانه رشت اجرا می شود 15 هزار سالمند بیمه شده شهری کمیته امداد تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

وی ویزیت جامع و تخصصی سالمندان، انجام آزمایشات، بهره مندی از خدمات دارویی و رادیولوژی رایگان و دیگر خدمات را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان امسال دو هزار و 500 نفر از سالمندان از مزایای این طرح بهره مند شوند.