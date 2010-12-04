دستگیری چهار نوجوان مرتبط با آتش سوزی مسجد بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیئیشن بریتانیا، پلیس استافوردشایر اعلام کرد که سه پسر و یک دختر در آخرین سالهای دوره نوجوانی خود در جریان آتش سوزی در مسجد تازه ساز هانلی در شهری در استافوردشایر دستگیر شدند.

این آتش سوزی که به یک حمله نژادپرستانه تعبیر شده حدود ساعت 6:30 صبح روز جمعه پس از مشاهده دود از ساختمان گزارش شده است.



سخنگوی پلیس با تأیید این دستگیریها اظهار داشت سه پسر و یک دختر قرار است توسط کاراگاهان مورد بازجویی قرار گیرند.

مقامات پلیس درحال بررسی فیلمهای دوربین مداربسته از منطقه محلی هستند و تحقیقات خود را از خانه های اطراف این مسجد آغاز کرده اند. کاراگاهان اظهار داشته اند که آنها درحال بررسی ارتباط میان تخریب لوله اصلی گاز در نزدیکی این مسجد و آتش سوزی هستند که هیچ خسارتی به ساختمان مسجد وارد نکرده است.

وین جونز بازرس اصلی این پرونده اظهار داشت: افسران پلیس محلی با اعضای جامعه اسلامی این شهر دیدار می کنند تا آنها را از جریان این پرونده مطلع کرده و به نگرانیهای آنها توجه کنند. حمله به یک ساختمان دینی یک حمله نژاد پرستانه تلقی می شود.

