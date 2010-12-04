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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

باشگاه سایپا از ملی‌پوشان بازیهای آسیایی گوانگجو تقدیر می‌کند

باشگاه سایپا از ملی‌پوشان بازیهای آسیایی گوانگجو تقدیر می‌کند

باشگاه سایپا طی مراسمی از ملی پوشان تیم های فوتبال، والیبال و تکواندو این باشگاه که در بازیهای آسیایی گوانگجو حضور داشتند، تقدیر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این مراسم که با حضور آرش کوشا مدیرعامل این شرکت و روسای فدراسیون های تکواندو، والیبال و فوتبال برگزارخواهد شد ، از8 بازیکن تیم های مختلف سایپا که دربازیهای آسیایی گوانگجو حضور داشتند، تجلیل و قدردانی خواهد کرد.

این مراسم راس ساعت 14 روز دوشنبه 16 آذر ماه در کلبه خورشید در محل باشگاه سایپا برگزار می شود و طی آن از کریم انصاری فر، علی زینالی، مهدی مهدوی، آرش کمالوند، سمانه شش پری، راحله آسمانی، سهیلا سیاحی و سوسن حاجی پور تجلیل خواهد شد.
 
همچنین در این مراسم ازمینو مداحی مربی تیم تکواندو بانوان اعزامی به بازیهای آسیایی وتنی چند از قهرمانان این دیدارها که پیش از این سابقه حضور در تیم های سایپا را داشتند ، قدردانی خواهد شد.
کد مطلب 1203358

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