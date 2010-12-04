تسهیلات ورود به مراکز آموزش عالی برای برترینهای جشنواره جوان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف زاده صبح امروز شنبه، در نشست خبری رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان، توسعه و تعمیق روحیه پژوهش و نوآوری و حمایت و هدایت مادی و معنوی دانش آموزان را از اهداف برگزاری جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی ذکر کرد و افزود: در این دوره از جشنواره، 23 هزار و 324 طرح دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش به دبیرخانه ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 874 طرح به عنوان طرحهای برتر استانی انتخاب شد، اظهار داشت: پس از داوری نهایی، 37 طرح در گروه های برق و الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، فیزیک و نجوم، شیمی، ریاضی، عمران، علوم زیستی و پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، زبان و ادبیات فارسی، علون اجتماعی، علوم اسلامی، فلسفه و ادیان، هنر و معماری انتخاب شد.

مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش، با بیان اینکه از طرحهای برتر جشنواره خوارزمی در روز 15 آذرماه تقدیر می شود، ادامه داد: در روز 15 آذرماه علاوه بر طرحهای منتخب دوازدهمین دوره جشنواره خوارزمی تیمهای برتر مسابقات روباتیک دانش آموزی نیز معرفی می شوند.

شریف زاده به جزئیات مسابقات روباتیک دانش آموزی اشاره و خاطرنشان کرد: در این مسابقات 179 تیم در روزهای 20 و 21 آبان ماه در7 لیگ شبیه ساز دو بعدی، شبیه ساز سه بعدی، شبیه ساز امداد و نجات، روبات مین یاب، روبات امدادگر، جونیور فوتبالیست های یک به یک و دو به دو به رقابت پرداختند که از این تعداد، 18 تیم به عنوان تیمهای برتر معرفی شد.

دبیر بخش دانش آموزی دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی، استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و استفاده از تسهیلات ورود به مراکز آموزش عالی در رشته های مورد نظر را از جمله حمایت ها از طرحهای برتر نام برد و اضافه کرد: علاوه بر اعطای تسهیلات به طرحهای برتر اول تا سوم، طی مراسمی طرحهای چهارم، پنجم و ششم معرفی می شوند ضمن آنکه این دسته از منتخبین به پژوهشسراهای دانش آموزی معرفی می شوند تا با حمایت هایی که از آنها می شود در جهت تکمیل طرحهای ارائه شده در جشنواره اقدام کنند.