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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

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مجروحان حادثه رانندگی زائران ایرانی در عراق به مهران منتقل شدند

مجروحان حادثه رانندگی زائران ایرانی در عراق به مهران منتقل شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار مهران گفت: با تدابیر اندیشیده شده تمامی مجروحان حادثه رانندگی شهر "حله" عراق به مراکز درمانی شهرستان مهران انتقال یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتوبوس حامل زائران ایرانی روز گذشته در شهر حله عراق بر اثر سانحه رانندگی واژگون شد که براساس اطلاعات دریافتی 10 نفر کشته و 30 زخمی برجای گذاشته است.

وی بیان داشت: براین اساس تمیهدات لازم برای انتقال مجروحان در نقطه صفر مرزی مرز بین‌المللی مهران در جنوب استان ایلام اندیشیده شده است.

حیاتی افزود: در این راستا 30 نفر مجروحان این حادثه از طریق مرز بین المللی مهران برای انتقال به مراکز درمانی استان ایلام انتقال یافته اند.

وی ادامه داد: هم اکنون 20 نفر از مجروحان در بیمارستان مهران و تعداد 10 نفر دیگر از مجروحان نیز برای رسیدگی درمانی بیشتر به بیمارستانهای مرکز استان ایلام انتقال داده شده اند.

 این تعداد زائر که اهل استان تهران بوده 20 نفر زن و بقیه مرد هستند.


 

کد مطلب 1203365

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