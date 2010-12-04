به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این فروشگاه اینترنتی قرار بود تا پایان تابستان گشایش یابد اما این امر به خاطر تکمیل نرم افزارها به منظور رقابت با سایتهای مطرحی چون آمازون و اپل با تاخیر مواجه شد.

گوگل در این طرح به افراد اجازه می‌دهد با راه‌اندازی حساب برای خرید به صورت آنلاین، کتابها را در دستگاه‌های متصل به اینترنت همچون کتابخوانهای جیبی، تلفنهای همراه و کامپیوتر ذخیره کنند و به این طریق میلیونها کتاب در دسترس آنها قرار می‌گیرد.

گوگل برای جلوگیری از کپی غیر مجاز و دزدی، کتاب را با دانلود به قطعات کوچک در اختیار کاربران قرار می‌دهد به نحوی که سرهم کردن آنها به صورت یک کتاب کامل، کار دشواری باشد.

این طرح گوگل پیش از این با انتقادها و نگرانیهای زیادی از سوی ناشران و نویسندگان همراه بود اما با تمهیداتی که این سایت اتخاذ کرده است اکنون بسیاری از کتابفروشان مستقل در ایالات متحده و فروشگاه‌های بزرگ برای همکاری با این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند.

