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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تیم ملی ایران بهمن‌ به مصاف روسیه می‌رود/ رویارویی با میزبان جام‌جهانی 2018

تیم ملی ایران بهمن‌ به مصاف روسیه می‌رود/ رویارویی با میزبان جام‌جهانی 2018

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از رویارویی تیم ملی فوتبال کشورمان با روسیه در روز 20 بهمن ماه سالجاری خبر داد.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی فوتبال کشورمان در روز چهارشنبه 9 فوریه 2011 (20 بهمن‌ماه 1389) در شهر دوبی امارات به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

وی در ادامه تاکید کرد: این بازی در روزهای موردنظر فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار خواهد شد و توافق برای برگزاری آن پیش از انتخاب روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018 انجام شده است.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: با یک روز اختلاف تیم فوتبال امید ایران نیز در دوبی با تیم امید روسیه روبه‌رو می شود. توافق برگزاری این بازی نیز انجام شده و امیدهای فوتبال ایران نیز همپای تیم بزرگسالان به میدان می روند.

ترابیان در خاتمه تصریح کرد: ما نمی خواستیم به این زودی خبر برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال روسیه را اعلام کنیم اما به خاطر اینکه روسها خبر را روی سایت فیفا منتشر کردند ناچار شدیم، این موضوع را در رسانه‌های ایران نیز مطرح کنیم.

کد مطلب 1203368

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