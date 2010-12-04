اهمیت استفاده از کمربند ایمنی در مسیرهای کوتاه تبیین نشده است

سرهنگ سیدهمایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از افراد تصور می کنند که استفاده از کمربند ایمنی در مسیرهای کوتاه ضرورتی ندارد درحالیکه استفاده از این وسیله در همه مسیرها لازم است و ربطی به میزان مسیر ندارد.

وی ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود تا رانندگان خودروها به اهمیت استفاده از کمربند ایمنی در همه مسیرها واقف شوند و از زمانیکه وارد خودرو می شوند و رانندگی را آغاز می کنند، کمربند خود را ببندند.

این مسئول بیان کرد: البته اهمیت استفاده از کمربند ایمنی در بسیاری از مسیرها نیز به شکل تقربیا کامل جا افتاده و بخش قابل توجهی از رانندگانی که در این مسیرها تردد می کنند، کمربند ایمنی خود را می بندند.

وی عنوان کرد: مسیرهای پرخطر و طولانی از جمله جاده چالوس از جمله مسیرهایی است که آمار استفاده از کمربند ایمنی در آنها نسبتا مطلوب و بالاست.

شریفی اظهار داشت: باید دستگاه های ذیربط همه تلاش خود را به کار گیرند تا شرایطی فراهم شود که استفاده از کمربند ایمنی به یک فرهنگ تبدیل شود و رانندگان به اهمیت این استفاده به شکل کامل واقف باشند.

وی خاطرنشان کرد: نباید رانندگان به دلیل ترس از جریمه شدن، کمربند خود را ببندند بلکه باید به یاد داشته باشند که بستن این وسیله ایمنی در درجه اول به نفع خود آنهاست.

شریفی اضافه کرد: بستن کمربند ایمنی موجب می شود تا ایمنی جانی رانندگان بیش از قبل تامین شود و در زمان بروز حوادث جاده ای، آسیب کمتری به جسم راننده وارد شود.

وی یادآور شد: در صورت افزایش آمار استفاده از کمربند ایمنی از سوی سرنشین کنار راننده نیز نتایج مطلوبی حاصل می شود و آمار آسیبهای ناشی از حوادث جاده ای تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.